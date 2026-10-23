Wolters Kluwer: Dritter Gewinntag setzt Kursanstieg fort

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +46,70 % bei Wolters Kluwer.

Mit dem dritten Gewinntag in Folge setzt Wolters Kluwer seine Aufwärtsserie fort. Auf Monatssicht summiert sich das Plus auf 30,96 %. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser für den heutigen Anstieg liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der Wolters Kluwer Aktie damit ein Gewinn von +8,09 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,96 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Wolters Kluwer einen Rückgang von -1,44 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,74 %.

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

Es gibt 225 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,81 Mrd. € wert.

Die Aktie von Wolters Kluwer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -10,34 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,52 %, über 10 Jahre bei 9,14 %.

Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,09 % 1 Monat +30,96 % 3 Monate +46,70 % 1 Jahr -21,55 %

Lohnt sich ein Investment in die Wolters Kluwer Aktie?

Stand: 23.10.2026, 15:26 Uhr

Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.