Moskau und Kiew tauschen Gefangene aus

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine und Russland haben jeweils 270 Kriegsgefangene ausgetauscht. "270 unserer Leute sind zu Hause", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Zu den Freigelassenen zählten seinen Angaben nach Soldaten der Streitkräfte, der Nationalgarde und anderer Einheiten sowie neun Zivilisten.

Viele seien seit 2022 in russischer Gefangenschaft gewesen, darunter Verteidiger der südlichen Hafenstadt Mariupol. Fünf Heimkehrer seien nach einer schweren Explosion im russischen Gefängnis von Oleniwka im Gebiet Donezk 2022 für tot gehalten worden.