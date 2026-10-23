DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Medios auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Pharmaunternehmens dürfte um 3 Prozent gesunken sein, schrieb Michael Kuhn in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Den Umsatz erwartet der Experte in etwa auf Vorjahresniveau./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 10,24EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.