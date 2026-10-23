GOLDMAN SACHS stuft Argenx auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 959 auf 955 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma passte seine Schätzungen am Donnerstag an den starken Quartalsbericht des Antikörperspezialisten an. Höhere Kosten überlagern allerdings steigende Umsatzprognosen. Für das Jahresende im Fokus blieben die Studienergebnissen von Empasiprubart gegen multifokale motorische Neuropathie (MMN)./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:29 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 787,6EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Rajan Sharma

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 955

Kursziel alt: 959

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

