RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 530 Euro belassen. Der Nettogewinn sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der erhöhte Jahresausblick des Rückversicherers sei hingegen bereits in der Konsensschätzung berücksichtigt./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:41 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:41 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 557EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.





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