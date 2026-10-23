GOLDMAN SACHS stuft Hermes auf 'Sell'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes von 1350 auf 1340 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Erwan Rambourg passte seine Schätzungen am Donnerstag an leicht verfehlte Erwartungen an das dritte Quartal an. Das Asiengeschäft des Luxuskonzerns sei schwächer gewesen als gedacht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 1.245EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Erwan Rambourg
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 1340
Kursziel alt: 1350
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Erwan Rambourg
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 1340
Kursziel alt: 1350
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte