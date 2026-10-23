GOLDMAN SACHS stuft Hermes auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes von 1350 auf 1340 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Erwan Rambourg passte seine Schätzungen am Donnerstag an leicht verfehlte Erwartungen an das dritte Quartal an. Das Asiengeschäft des Luxuskonzerns sei schwächer gewesen als gedacht./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 1.245EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Erwan Rambourg

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 1340

Kursziel alt: 1350

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

