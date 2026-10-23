GOLDMAN SACHS stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 240 auf 206 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Investorentag am 29. Oktober falle in eine Zeit reger Diskussionen um die Zukunft der KI-Infrastruktur, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie erwartet Signale, wie nachhaltig die hohe Kundennachfrage sein dürfte und wie erfolgreich die Monetarisierung./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:28 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 111,6EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Gabriela Borges

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 206

Kursziel alt: 240

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 206,00 $ , was eine Steigerung von +63,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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