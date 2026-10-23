DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Relx auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Die Kennziffern des britischen Fachverlags und Datenbankanbieters hätten die Erwartungen entsprochen, schrieb Steve Liechti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ereignisse in Nahost ausgeblendet attestierte er dem Unternehmen ein starkes Wachstum./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 36,50EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Steve Liechti

Analysiertes Unternehmen: Relx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

