BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nestle von 74 auf 77 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate für das dritte Quartal wiesen nun in eine bessere Richtung, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. In puncto Mengenwachstum sei dies die stärkste Quartalsperformance des Nahrungsmittelkonzerns seit 2021 gewesen./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:30 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 90,98EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.



