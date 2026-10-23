GOLDMAN SACHS stuft LOREAL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für L'Oreal von 435 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Rebound in Asien und der anhaltenden Stärke bei Haarpflege und Düften sei das Wachstumsprofil noch besser als gedacht, schrieb Olivier Nicolai am Donnerstag nach starken Quartalszahlen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 23:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 437EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 435

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

