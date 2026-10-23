UBS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Laborausrüster habe im dritten Quartal eine erfreuliche Dynamik im Bereich Verbrauchsmaterialien gezeigt, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe die Konsensschätzung etwas übertroffen./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 277,2EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

