🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Regierung

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bürgergeld-Reform spart Millionensummen

    Für Sie zusammengefasst
    • Monatlich rund 100 Millionen Euro weniger Kosten
    • Reform soll Menschen schneller in Arbeit bringen
    • 2027 rechnet die Regierung mit 70 Millionen Euro
    Regierung - Bürgergeld-Reform spart Millionensummen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Durch die jüngste Bürgergeld-Reform erzielen die öffentlichen Haushalte derzeit laut Bundesregierung wie erwartet Einsparungen im Millionenbereich. Das Arbeitsministerium beziffert die Kosten für die Grundsicherung in den vergangenen Monaten auf jeweils "ungefähr 100 Millionen Euro weniger als in dem Vorjahresmonat", wie eine Sprecherin in Berlin sagte. Insgesamt sind für die Grundsicherung für Arbeitssuchende laut Etatentwurf 2027 Ausgaben des Bundes von 50,8 Milliarden Euro vorgesehen.

    Die "Süddeutsche Zeitung" hatte berichtet, die Kosten für die Grundsicherung inklusive Mieten lägen auch nach dem Reformbeginn auf dem Niveau der Vorjahresmonate. Konkret waren es im September und August 3,3 bzw. 3,4 Milliarden Euro nach 3,4 bzw. 3,5 Milliarden in den jeweiligen Vorjahresmonaten, wie demnach Monatsberichte des Bundesfinanzministeriums zeigen. Im Juli fielen Kosten von unverändert 3,5 Milliarden Euro an.

    Merz wolle Milliarden einsparen

    Friedrich Merz - damals bereits CDU-Chef, aber noch nicht Bundeskanzler - hatte beispielsweise im Dezember 2024 nach dem Bruch der damaligen Ampelkoalition in einem Interview gesagt: "Wir werden dieses System vom Kopf auf die Füße stellen. Da werden sich zweistellige Milliardenbeträge einsparen lassen." Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer betonte, die Regierung sei weiter überzeugt von der Reform. Das Ziel sei es, Menschen in Arbeit zu bringen. Dadurch lasse sich Geld einsparen. Für eine Bilanz sei es aber zu früh.

    Die Sprecherin des mittlerweile von Alexander Schweitzer (SPD) geführten Arbeitsministeriums verwies auf nach ihren Worten realistische Angaben im Gesetzentwurf zu den Folgekosten. Demnach erwartet die Regierung für dieses Jahr Einsparungen von 86 und für 2027 von 70 Millionen Euro bei Bund, Ländern, Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit (BA). In den darauffolgenden beiden Jahren dürfte es wegen höherer BA-Ausgaben demnach hingegen zusammen 19 Millionen Euro Mehrkosten geben.

    Warum etwas Geld gespart wird

    Die erzielten Einsparungen führt das Ministerium auch darauf zurück, dass infolge des sogenannten "Jobturbos" ukrainische und andere aus dem Ausland kommende Menschen schneller in Arbeit vermittelt werden. Die Kosten für die Unterkunft werden grundsätzlich gedeckelt.

    Die Sprecherin verwies aber auf Grenzen: Von den rund 5 Millionen Menschen mit Grundsicherung sind 1,4 Millionen demnach Kinder. Bei vielen der anderen 3,7 Millionen Menschen handele es sich um Aufstocker, die bereits arbeiten. "Das sind Familienangehörige oder Alleinerziehende mit kleinen Kindern." Höhere Milliarden-Einsparungen seien "nur mit einem massiven Aufwuchs der Beschäftigtenzahlen" möglich.

    Die Reform war im Sommer beschlossen worden, der Name "Bürgergeld" wurde abgeschafft. Kürzungen gab es vor allem für jene, die sich Bemühungen zur Arbeitsvermittlung entziehen. Die Reform war vor allem ein Unionsanliegen.

    Weitere Gesetze - auch gegen Missbrauch

    Seit Monaten bereitet die Regierung neue Sozialstaatsreformen vor. "Es geht darum, den Sozialstaat bürgerfreundlicher und effizienter und auch in Teilen digitaler zu machen", sagte die Ministeriumssprecherin. Auch dieser zweite Schritt sei nicht primär dazu gedacht, "riesige Mengen einzusparen". Außerdem hatte das Kabinett im September einen "Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch" auf den Weg gebracht. Hier laufe die Umsetzung "in gesetzliche und untergesetzliche Maßnahmen", so die Sprecherin./bw/DP/he







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Regierung Bürgergeld-Reform spart Millionensummen Durch die jüngste Bürgergeld-Reform erzielen die öffentlichen Haushalte derzeit laut Bundesregierung wie erwartet Einsparungen im Millionenbereich. Das Arbeitsministerium beziffert die Kosten für die Grundsicherung in den vergangenen Monaten auf …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     