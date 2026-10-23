DZ BANK stuft Renk auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Renk von 64 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Holger Schmidt passte seine Schätzungen für das Rüstungsunternehmen an die angekündigten Zu- und Verkäufe an. Mit dem Verkauf des Slide Bearings Geschäft setze Renk die angekündigte Strategie um und fokussiere die Ressourcen noch stärker auf das Defence-Geschäft, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 36,08EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

