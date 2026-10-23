DZ BANK stuft Nestle auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nestle von 94 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das interne Realwachstum des Nahrungsmittelkonzerns sei im dritten Quartal deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Prognosen für 2026 leicht nach oben./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 14:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 14:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 90,92EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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