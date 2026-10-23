DZ BANK stuft Nestle auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nestle von 94 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das interne Realwachstum des Nahrungsmittelkonzerns sei im dritten Quartal deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Prognosen für 2026 leicht nach oben./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 14:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 90,92EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.