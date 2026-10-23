BERNSTEIN RESEARCH stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für L'Oreal von 405 auf 420 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das dritte Quartal des Körperpflegekonzerns sei ein durchschlagender Erfolg gewesen, mit starken Ergebnissen in nahezu allen Bereichen, lobte Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei nahezu unmöglich, an den aktuellen Leistungen des Unternehmens etwas auszusetzen ? vor dem Hintergrund eines schwierigen Konsum- und Luxusmarktumfelds in weiten Teilen der Welt. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:40 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 437EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



