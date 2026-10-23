JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Telekomindustrie-Ausrüster dürfte in der Lage sein, den Ausblick auf 2027 noch deutlicher nach oben anzupassen, obwohl bereits hohe Umsätze im Bereich KI und Cloud prognostiziert worden seien, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,54 % und einem Kurs von 7,352EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 18
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