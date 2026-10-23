Griechenland verbietet soziale Medien für unter 15-Jährige
- Griechenland verbietet Social Media für unter 15-Jährige
- Verbot soll ab 1. Januar 2027 in Kraft treten
- Plattformen prüfen das Alter, Kids Wallet hilft Eltern
ATHEN (dpa-AFX) - Das griechische Parlament hat ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren verabschiedet. Die Regelung soll am 1. Januar 2027 in Kraft treten, wie der öffentlich-rechtliche Sender ERT News berichtete. Griechenland gehört damit zu den ersten EU-Ländern, die ein solches Verbot einführen.
Während der mehrstündigen Debatte verteidigte der Minister für digitale Regierungsführung und künstliche Intelligenz, Dimitris Papastergiou, die Neuregelung als notwendige, wirksame und verhältnismäßige Maßnahme, die mit EU-Recht vereinbar sei. "Es wäre heute sehr einfach, überhaupt nichts zu tun und auf das perfekte europäische Gesetz zu warten", sagte er. Die unkontrollierte Internetnutzung, die Kinder abhängig machen und ihrer psychischen Gesundheit schaden könne, dürfe nicht weitergehen, betonte der Minister.
Plattformen und Eltern in der Pflicht
Die Plattformen müssen künftig das Alter ihrer Nutzer überprüfen. Dabei soll unter anderem die App "Kids Wallet" helfen, die vom griechischen Ministerium für digitale Regierungsführung entwickelt wurde. Die Regierungs-App für Smartphones soll Eltern dabei unterstützen, ihre Kinder im Internet zu schützen. Dazu verknüpfen sie die App mit den Daten ihres Kindes. Bei einer Altersprüfung kann dann digital bestätigt werden, ob die Altersgrenze erreicht ist, ohne dass die Plattform sämtliche persönlichen Daten des Kindes erhält.
Als erstes EU-Land hatte im vergangenen Juli Frankreich ein Verbot sozialer Netzwerke für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren eingeführt. Der Verfassungsrat kippte das Gesetz jedoch im August 2026 mit der Begründung, es greife unverhältnismäßig in die Freiheit der Meinungsäußerung und Kommunikation ein. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will dennoch daran festhalten. Er beauftragte Premierminister Sébastien Lecornu mit einer rechtssicheren Neufassung.
EU-Lösung geplant
Für eine EU-weite Lösung zum Schutz Minderjähriger im Internet hatte die EU-Kommission im September den EU Kids Act vorgelegt. Er sieht unter anderem ein Social-Media-Verbot für unter 13-Jährige und eigene Konten erst ab 15 Jahren vor. Über den Vorschlag beraten derzeit das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten./tt/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 221,4 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 865,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 770,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 940,00USD was eine Bandbreite von +33,77 %/+63,31 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/tpu-geschaeft-im-fokus-alphabet-aktie-trotzdem-schwaecher-piper-sandler-sieht-tpu-chipgeschaeft-als-nvidia-bedrohung-00-15957827
Piper Sandler hebt das Kursziel für Alphabet auf 400 US-Dollar an.
Googles TPU-Chips gelten als wachsende Konkurrenz für NVIDIA.
Google Cloud liefert bereits kräftige Wachstumssignale.
Der hohe Nettogewinn in 3 stelliger Mrd Höhe ist auf einen Einmaleffekt (Neubewertung der SpaceX und Antrophic Beteiligungen) zurückzuführen- fällt wohl kaum jedes Quartal an. Operativ lag der Gewinn bei brutto ca. 40 Mrd. bzw. 2,31 $ pro Aktie EPS und damit weniger als die Investitionen verschlungen haben (45 Mrd) . Der Markt ist nicht so bloed wie manche glauben, dass er sich von Zahlen blenden lässt.
Was hat eigentlich google seit der letzten Chartanalyse gemacht?
Google war gerade dabei den Abwärtstrend zu verlassen was ein Kaufsignal bedeutet.
Ja und ich traue mich gar nicht das Ergebnis zu zeigen, da es unglaublich ist. Ganze 250 Prozent konnte man verdienen und das mit einer soliden Aktie und keiner spekulativen Aktie die gepusht wird. Solide Arbeit lohnt sich langfristig immer.
Ich wünsche jedem den grösstmöglichen Erfolg.
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