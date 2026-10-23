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    Westfalen AG & Co. KG / Westfalen-Gruppe investiert Millionenbetrag in ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Westfalen investiert Millionen in Propan-Anlage
    • Münster-Anlage produziert hochreines Propan
    • Natürliches R-290 ist wichtig für Wärmepumpen
    OTS - Westfalen AG & Co. KG / Westfalen-Gruppe investiert Millionenbetrag in ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Westfalen-Gruppe investiert Millionenbetrag in die Produktion natürlicher Kältemittel (FOTO)
    Münster (ots) - Mit einer Investition im niedrigen zweistelligen Millionenbereich erschließt die Westfalen-Gruppe den wachsenden Markt für natürliche Kältemittel. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit hat das Unternehmen am Standort Münster-Gelmer eine neue Anlage zur Produktion von hochreinem Propan fertiggestellt. Im Beisein von Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung sowie Beauftragte der Bundesregierung für den Mittelstand, wurde die Anlage jetzt offiziell in Betrieb genommen.

    Mit der Investition verbindet Westfalen die Kompetenzen seiner beiden Geschäftsbereiche Energieversorgung und Industriegase: Das Propan kommt unter der Bezeichnung R-290 als natürliches Kältemittel in unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz und spielt insbesondere für Wärmepumpen eine wichtige Rolle.

    "Wir sind davon überzeugt, dass sich die Wärmepumpe als wichtige Technologie für die zukünftige Wärmeversorgung weiter durchsetzen wird. Mit der neuen Anlage schaffen wir die Voraussetzungen, unsere Kunden auch bei einem weiteren Aufschwung des Wärmepumpenmarktes zuverlässig mit dem benötigten Kältemittel zu versorgen", so Meike Schäffler, Produktionsvorständin der Westfalen-Gruppe.

    Bei ihrem Besuch informierte sich die Bundesmittelstandsbeauftragte Gitta Connemann über die neue Anlage und die Aktivitäten der Westfalen-Gruppe in Münster-Gelmer. Das Werk zählt zu den wichtigsten Standorten des Unternehmens. In den vergangenen Jahren hat Westfalen hier umfangreiche Produktions- und Logistikstrukturen für das Industrie-, Energie- und Mobilitätsgeschäft aufgebaut.

    Die aktuelle Investition nahm Gitta Connemann zum Anlass, die Bedeutung mittelständischer Unternehmen für Innovation und Wachstum am Wirtschaftsstandort Deutschland hervorzuheben. "Unser Mittelstand wartet nicht auf die Zukunft. Er gestaltet sie. Hier in Münster-Gelmer wird gezeigt, wie das geht: mit Ideen, Weitblick und dem Mut, zu investieren. Genau diesen Unternehmergeist braucht unser Land. So entstehen neue Chancen für Betriebe, Beschäftigte und ganze Regionen. Das ist gelebte Verantwortung. Typisch Mittelstand. Und ein starkes Signal für Deutschland."

    Auch die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für Investitionen in Deutschland waren Thema des Austauschs. "Wir sehen langfristiges Wachstumspotenzial bei natürlichen Kältemitteln in Deutschland und wollen diesen Markt aktiv mitgestalten. Daher auch die Investition hier in Münster", erklärt Jesko von Stechow, Finanzvorstand der Westfalen-Gruppe. "Gleichzeitig setzen wir verstärkt auf unsere Aktivitäten in den europäischen Nachbarländern, weil die Rahmenbedingungen dort inzwischen günstiger sind als in Deutschland. Damit Deutschland als Investitionsstandort wieder wettbewerbsfähiger wird, braucht es vor allem bezahlbare Energie, weniger Bürokratie und verlässliche politische Rahmenbedingungen."

    Westfalen investiert jährlich mehr als 100 Millionen Euro in den Ausbau seiner europaweiten Geschäftsaktivitäten.

    Pressekontakt:

    Nicholas Neu
    Head of Corporate Communications & Marketing
    Tel.+ 49 251 695-725
    mailto:n.neu@westfalen.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75577/6376950 OTS: Westfalen AG & Co. KG







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