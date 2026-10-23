Die Kanadierin Molly Carlson ist die erste Frau, die von einem freistehenden Eisberg in Neufundland gesprungen ist

TWILLINGATE, NL, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Red Bull-Athletin und Klippenspringerin Molly Carlson (Kanada) war am 11. Juni 2026 die erste Frau, die von einem freistehenden Eisberg sprang. Molly Carlson absolvierte im Rahmen des Red Bull Iceberg Dive Projekts einen Rückwärtstauchgang aus etwa 15 Metern Tiefe vor der Küste von Twillingate, Neufundland, Kanada. Der Sprung war Carlsons bis dato höchster Rückwärtssprung.

Red Bull-Athletin Molly Carlson (Kanada) absolvierte nach monatelangem Training mit dem Eiskletterer Will Gadd (Kanada) einen Rückwärtssprung aus etwa 15 Metern Höhe vor Twillingate, Neufundland.

Tausende von Eisbergen treiben jedes Jahr von Norden her an die Küste Neufundlands. Das Red Bull Iceberg Dive Support-Team, zu dem Ocean Quest Adventures und Crosby Marine Film Services gehörten, brachte jahrzehntelange Erfahrung im Eisklettern, in der maritimen Sicherheit und im Klippentauchen mit. Das Unterstützungsteam betonte, dass Eisberge jederzeit rollen, kalben oder sich bewegen können und dass Besucher einen sicheren Abstand einhalten sollten.

Carlson bereitete sich mehrere Monate lang mit Will Gadd (Kanada) vor, einem Red Bull-Athleten und Eiskletterer mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und Titeln im Weltcup und bei den Winter X Games. Gadd legte bei Carlson in Canmore, Alberta, den Grundstein für seine Eiskletterfähigkeiten. Im Anschluss folgten Neoprenanzugtests und Kaltwassertraining in Montréal, Quebec, Carlsons Heimatbasis. Gadd fungierte während der gesamten Vorbereitung und des Anschlags als Carlsons Führer und Mentor.

In Twillingate musste das Team unberechenbare Meereswellen, Eisbergbewegungen und wechselnde Wetterbedingungen bewältigen. Carlson und Gadd kletterten mithilfe eines von Gadd installierten provisorischen Seilsystems bis zum Gipfel des Eisbergs. Anschließend vollführte Carlson den Rückwärtssprung vom Eisberg ins Wasser.

„Der Red Bull Iceberg Dive war schon lange ein Traum von mir, und es ist mit Abstand das verrückteste und eines der beängstigendsten Dinge, die ich je gemacht habe. Bei Tapferkeit geht es jedoch nicht darum, die Angst loszuwerden, sondern darum, sich nicht von ihr bestimmen zu lassen, wozu man fähig ist", sagte Carlson.

Red Bull-Athletin Molly Carlson belegte den zweiten Platz bei der Red Bull Cliff Diving World Series 2026. Die Red Bull Iceberg

Dive-Dokumentation ist auf YouTube verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=vPUn6QzJzO4&t=2s

Mehr für Medien > https://www.redbullcontentpool.com/international/CP-S-21531

Medienkontakt: service@redbullcontentpool.com

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