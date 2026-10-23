JPMORGAN stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 10600 auf 11000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Zahlen für das dritte Quartal habe er sein Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber aktualisiert und leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe die LSE aufgrund ihrer starken operativen Leistung, ihrer Diversifizierung und der attraktiven Bewertung weiterhin positiv./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 113,8EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Enrico Bolzoni

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 106

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

