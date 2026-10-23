DZ BANK stuft KRONES AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones von 160 auf 131 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem eingetrübten Ausblick des Abfüllanlagen-Herstellers habe er seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2027 und 2028 um bis zu elf Prozent ermäßigt, schrieb Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sieht er im Branchenvergleich aber weiterhin günstig bewertet. Positiv wertet wir, dass die Unsicherheit bezu?glich des ambitioniertenUmsatzziels 2028 nun aus dem Markt raus sei./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 111,2EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

