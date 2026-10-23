UBS stuft Zurich Insurance Group auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zurich von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 620 Franken angehoben. Die strukturelle Stärke des Versicherers gleiche die konjunkturellen Belastungen aus, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zurich sei gut aufgestellt, da das Unternehmen stark auf den US-Markt ausgerichtet sei und seinen Sitz in der Schweiz habe. Die operativen Margen seien durchweg solide. Die aktuelle Bewertung sei angesichts der Wachstumsaussichten angemessen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 668,5EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Will Hardcastle
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 620
Kursziel alt: 520
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Will Hardcastle
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 620
Kursziel alt: 520
Währung: CHF
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