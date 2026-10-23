UBS stuft Nestle auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nestle von 81 auf 82 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe ein starkes und ermutigendes drittes Quartal hinter sich, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe darin aber noch keinen Grund, eine positivere Haltung einzunehmen./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 23:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 90,63EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 81

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

