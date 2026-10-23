UBS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte trotz der üblichen saisonalen Abschwächung und anspruchsvoller Vorjahreswerte im Investmentbanking eine erneut solide Ertragsentwicklung verzeichnet haben, schrieb Mate Nemes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Ertragsprognose entspreche weitgehend der Konsensschätzung./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 27,63EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Mate Nemes
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mate Nemes
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
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