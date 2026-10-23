BERENBERG stuft BARCLAYS auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Barclays auf "Buy" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Die Erträge der Bank im dritten Quartal seien niedriger als erwartet ausgefallen, schrieb Michael Christodoulou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei aber vor allem dem Investmentbanking geschuldet, während die Entwicklung in den übrigen Geschäftsbereichen robust gewesen sei./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 4,779EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Christodoulou

Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,2

Kursziel alt: 6,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

