JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der Nettogewinn des Zahlungsabwicklers dürfte um rund 21 Prozent gestiegen sein, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Mit dieser Einschätzung liege er leicht unter der Konsensprognose./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:33 / BST
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Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 941,1EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1350
Kursziel alt: 1350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1350
Kursziel alt: 1350
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