JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der Nettogewinn des Zahlungsabwicklers dürfte um rund 21 Prozent gestiegen sein, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Mit dieser Einschätzung liege er leicht unter der Konsensprognose./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:33 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 941,1EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1350

Kursziel alt: 1350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

