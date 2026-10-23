Aktien New York
Keine Entlastung in Sicht vor dem Wochenende
- Nasdaq bleibt wegen Ölpreisen weiter unter Druck
- Nasdaq 100, Dow und S&P 500 starten im Minus
- Nasdaq fällt vom Rekordhoch, KI-Sorgen bleiben
NEW YORK (dpa-AFX) - Für die US-Technologiebörse Nasdaq ist am Freitag nach ihrem jüngsten Kursrutsch kaum Besserung in Sicht. Angesichts weiter steigender Ölpreise, für die zunehmende Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien verantwortlich sind, bleiben Anleger vorsichtig.
Der am Vortag um fast 3 Prozent schwächere Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 notierte im frühen Freitagshandel knapp im Minus bei 28.946 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 1,09 Prozent auf 52.290 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,45 Prozent auf 7.629 Punkte nach unten.
Der Dow hat sich im Oktober schon sichtbar von den zwei vorangegangenen, schwachen Monaten erholt. Dagegen ist der Nasdaq von seinem früh im Oktober erreichten Rekordhoch deutlich zurückgefallen. Im bisherigen Jahresverlauf liegt er aber immer noch vorn, auch wenn die im Tech-Sektor dominierende KI-Fantasie zuletzt einige Schrammen davongetragen hat. Die Debatte darüber, ob sich die immens hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz am Ende auszahlen werden, bestimmt nach wie vor das Bild./ajx/he
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Hallo Ulf
Vielen Dank fuer die Charts. Die Erfolgsstory des S&P500 – und der US-Wirtschaft als Lokomotive der Weltwirtschaft kennen wir natürlich. Allerdings – Weltreiche enden irgendwann. Und im Moment sehen wir ja die zunehmenden Handelskonflikte – auch mit den bislang treuen Partnern. Seine Partner zu bedrängen ist normalerweise nicht die Handlungsweise des gelassenen souveränen Marktführers.
Die US-Produktion ist eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig. Und die BRICS-Staaten arbeiten fleissig daran, den Dollar als Leitwährung abzulösen. Wir können nur hoffen, dass sie sich nicht so bald einig werden.
Betrachten wir Reshoring einmal als Hypothese. Dann wäre die produzierten Industrieerzeugnisse, die Industriejobs und ggfs die Bauprojekte Indikatoren für Akzeptanz oder Zurückweisung.
Nach Angaben von Reuters ist die US-Produktion im September YoY um 1.1 % gestiegen [1]. Das ist zwar positiv, aber eben nicht deutlich genug für die Hypothese. Auch die Auslastung der US-Fabriken lag nur bei 75.9% [1].
Schaut man sich den Handel an, dann zeigen die Zölle gegenüber China Wirkung.
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Source: US International Trade Commission (USITC), Economic Impact of Tariffs Under Sections 232 and 301 on U.S. Industries.
Zusammenfassend sehen wir im Moment noch keinen signifikanten reshoring-effect.
Die zweite Bedrohung besteht in der Allianz der BRICS-Staaten, die den Dollar als Leitwährung ablösen wollen. Konkret hieße das, dass die Zentralbanken der Welt weniger US-Dollar halten.
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Diesen Effekt sehen wir als langsame Diversifikation, nicht als schnellen Abbau
Als nächste Stufe sollten wir sehen, dass der internationale Handel in anderen Währungen als USD abgewickelt wird.
Das sehen wir tatsächlich nicht. Die Bedeutung des USD im Welthandel hat noch nicht messbar abgenommen. Das sagt zumindest diese Quelle [4]. Allerdings sehen wir hier einige Dinge nicht. Ich sehe keine Währungspaare RUB/CNY, CNY/BRL. Falls nun also signifikante Geschäfte direkt zwischen Russland, Indien und China in den jeweiligen Landerwährungen abwickeln – so wie sie das machen – sieht man das in der Analyse nicht.
Leider konnte ich dazu nichts weiter finden.
Von diesem Umbruch profitieren wird China, das sich bis 2049 vorgenommen hat, die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt zu werden. Leider spiegelt der chinesische Aktienmarkt diese Stärke nicht wider. Die Frage ist, warum? Sind Investoren wegen der Rechtsunsicherheit, Beschränkungen und Zöllen zu zögerlich? Sitzt die Immobilienkrise den heimischen Investoren noch in den Knochen?
Ich weiss es nicht und versuche daher meinen China Anteil auf 10% zu begrenzen.
Als Ausgleich suche ich vermehrt Value in blockfreien Staaten – Brasilien, Indonesien, Malaysia, Singapore… und natürlich Osteuropa; Skandinavien würde ich auch noch dazuzählen. Ob das eine gute Idee ist, werden wir sehen….
References
[1] https://www.reuters.com/business/us-manufacturing-output-rises-september-2026-10-16
[2] https://www.manufacturingdive.com/news/us-manufacturing-adds-16000-jobs-in-august/829655
[3] https://data.imf.org/news/imf%20data%20brief%20march%2027
[4] https://www.bis.org/publications/202509-commentary-otc-derivatives
so, ich bin auch wieder daheim (war nur eine Woche Ostsee) und will ein kleines Update zum Besten geben...
Einzelaktien kaufe ich wie schon erwähnt zunehmend weniger, hier habe ich aber trotzdem meine Anfang Oktober eröffnete Position Blackstone Secured Lending BDC (A3DHXC) noch etwas ausgebaut. Hier gefällt mir deren Portfolio (nahezu komplett erstrangig besicherte Darlehen), eine erfahrene Blackstone im Hintergrund für preiswerte und problemlose Refinanzierungen, im Marktvergleich preiswerte Verw-Gebühren, und der nach dem (meiner Meinung übertriebenen) Abverkauf preiswerten Bewertung (KBV <1, selten bei dieser BDC!). Zudem locken aktuell fast 13% Dividende.
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