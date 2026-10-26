Bei welchem Preis würden Sie Ihr Haus doch verkaufen?

Wer sie kennt, kann prüfen lassen, ob der Markt sie trägt, ohne das Haus sofort öffentlich anzubieten.

550.000 Euro wert, aber erst ab 620.000 Euro verkäuflich?

Ein bewusst vereinfachtes Modellbeispiel zeigt den Unterschied. Angenommen, ein Einfamilienhaus wird fachlich mit 550.000 Euro eingeordnet. Der Eigentümer würde einen Verkauf jedoch erst ab 620.000 Euro erwägen.

Modellgröße Betrag Bedeutung Marktwert 550.000 € fachlich hergeleitete Orientierung Persönliche Verkaufsschwelle 620.000 € Betrag, ab dem ein Verkauf interessant wird Differenz 70.000 € muss durch tatsächliche Nachfrage getragen werden Abstand 12,7 % Prüfgröße, keine Preisprognose



Der Unterschied ist entscheidend. Der Verkehrswert beschreibt nach § 194 BauGB den Preis, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung der konkreten Eigenschaften, der Lage und rechtlichen Gegebenheiten erzielbar wäre. Persönliche Verhältnisse bleiben dabei ausdrücklich außen vor. Die Verkaufsschwelle beantwortet dagegen eine höchst persönliche Frage: Ab welchem Betrag ist das Geld attraktiver als das weitere Eigentum am Haus?

620.000 Euro werden deshalb nicht dadurch realistisch, dass ein Eigentümer diesen Betrag gern hätte. Es braucht einen Markt dafür. Und manchmal lohnt es sich, genauer hinzusehen als nur auf Durchschnittspreise oder vergleichbare Inserate.

Der Schnellcheck für Eigentümer:

Ja/nein: Ist die Lage nur schwer ersetzbar?

Ja/nein: Werden vergleichbare Häuser im direkten Umfeld selten angeboten?

Ja/nein: Hat Grundstück, Zuschnitt oder Nutzungsmöglichkeit etwas, das eine bestimmte Käufergruppe gezielt sucht?

Ja/nein: Könnte das Haus für Nachbarn, Familien aus dem unmittelbaren Umfeld oder bereits vorgemerkte Suchkunden besonders gut passen? Und gibt es für einen Käufer eben nicht fünf nahezu identische Alternativen?

-> Wer hier mehrfach mit „Ja“ antwortet, kommt zur entscheidenden Frage: Wie wird aus der persönlichen Preisvorstellung eine realistische Verkaufsstrategie? Dafür braucht es mehr als einen Online-Rechner oder einen optimistisch angesetzten Angebotspreis. Genau hier setzt Heid Immobilienmakler an.

4,9 Sterne: Was Eigentümer bei Heid Immobilienmakler erwarten dürfen

Das bundesweit tätige Unternehmen verbindet Maklerleistung mit dem Sachverständigenwissen der eigenen Unternehmensgruppe. Mehr als 220 zertifizierte Sachverständige und Makler stehen hinter dem Angebot. Auch die öffentlichen Bewertungen schaffen Vertrauen: Auf dem Maklerauftritt werden aktuell 4,9 Sterne aus 459 Google-Bewertungen ausgewiesen, ProvenExpert führt für Heid Immobilienbewertung 814 veröffentlichte Bewertungen.

Für Eigentümer ist vor allem die Verbindung aus Bewertung und Vermarktung interessant. Wer den Hausverkauf mit Heid vorbereiten möchte, kann zunächst klären, welcher Preis für das eigene Objekt nachvollziehbar ist, welche Käufergruppe infrage kommt und welcher Vermarktungsweg dazu passt.

Damit führt der Weg zurück zur 620.000-Euro-Frage: Gibt es tatsächlich Interessenten, deren Suchprofil, Budget und Kaufbereitschaft zu diesem Haus passen? Heid Immobilienmakler greift dafür neben der öffentlichen Vermarktung auf einen eigenen Pool vorgemerkter und vorqualifizierter Interessenten zurück. Ist dort bereits ein passender Suchkunde vorhanden, lässt sich die persönliche Preisvorstellung mit konkreter Nachfrage abgleichen.

Gerade für Eigentümer ohne Verkaufsdruck kann das attraktiv sein. Das Haus muss nicht sofort auf großen Immobilienportalen erscheinen; zunächst kann diskret geklärt werden, ob ernsthaftes Interesse vorhanden ist. Die Entscheidung über einen Verkauf bleibt beim Eigentümer. Ein Interessentenpool ist dabei kein Weg zu einem garantierten Höchstpreis. Er erreicht nur einen Teil des Marktes. Soll möglichst breite Nachfrage erzeugt werden, kann eine öffentliche Vermarktung sinnvoller sein. Wer dagegen zunächst vertraulich herausfinden möchte, ob für das eigene Objekt passende Käufer vorhanden sind, kann den diskreten Weg als ersten Schritt nutzen.

Aus dem Wunschpreis wird eine Vermögensentscheidung

Führen wir das Modellbeispiel weiter: Würden für das Haus tatsächlich 620.000 Euro erzielt, stünden nicht automatisch 620.000 Euro für neue Pläne bereit. Bestehen beispielsweise noch 120.000 Euro Restschuld und werden modellhaft weitere 20.000 Euro für verkaufsbezogene Kosten angesetzt, verbleiben 480.000 Euro. Welche Kosten und gegebenenfalls steuerlichen Folgen tatsächlich entstehen, muss im Einzelfall geprüft werden.

Damit ändert sich die entscheidende Frage. Nicht mehr nur: „Kann jemand 620.000 Euro für mein Haus bezahlen?“ Sondern: „Was ermöglicht mir das Kapital, das nach einem Verkauf tatsächlich frei wird?“

Vielleicht lässt sich eine kleinere Immobilie erwerben und gleichzeitig Liquidität schaffen. Vielleicht können Verbindlichkeiten abgelöst oder finanzielle Spielräume für den Ruhestand geschaffen werden. Genauso legitim kann die Rechnung ergeben, dass das Haus persönlich und wirtschaftlich weiterhin mehr wert ist als ein Verkauf.

Genau deshalb muss am Anfang noch kein Verkaufsentschluss stehen. Heid Immobilienmakler kann zunächst Marktwert, persönliche Verkaufsschwelle und konkrete Kaufnachfrage voneinander trennen und anschließend zusammenbringen. Aus einem unverbindlichen „Eigentlich nicht“ wird so keine vorschnelle Verkaufsentscheidung, sondern eine belastbare Antwort auf die interessantere Frage: Bei welchem realistisch erreichbaren Preis würde ich mein Haus doch verkaufen?