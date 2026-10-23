Börsenstart USA - 23.10. - US 30 schwach -1,03 %

Der US 30 steht bei 52.308,95 PKT und verliert bisher -1,03 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +2,20 %, Cisco Systems +1,02 %, Apple +0,53 %, NVIDIA +0,40 %, Procter & Gamble -1,97 %

Flop-Werte: Verizon Communications -2,94 %, Merck & Co -2,72 %, Caterpillar -2,60 %

Der US Tech 100 steht bei 28.956,76 PKT und verliert bisher -0,03 %.

Top-Werte: Western Digital +5,65 %, SanDisk Corporation +4,57 %, Seagate Technology Holdings +4,21 %, Micron Technology +4,12 %, Lumentum Holdings +3,39 %

Flop-Werte: T-Mobile US -3,05 %, Old Dominion Freight Line -2,54 %, CSX -2,29 %, Ross Stores -2,11 %, Booking Holdings -1,90 %

Der US 500 bewegt sich bei 7.631,04 PKT und fällt um -0,43 %.

Top-Werte: Crown Castle +11,39 %, SBA Communications Registered (A) +6,94 %, American Tower +5,81 %, APA Corporation +5,67 %, Western Digital +5,65 %

Flop-Werte: Dollar Tree -5,82 %, United Rentals -5,44 %, AT&T -4,81 %, Norwegian Cruise Line -3,90 %, Comfort Systems USA -3,74 %