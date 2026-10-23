ATOSS Software sackt bei außergewöhnlich hohem Umsatz um 7,21 % ab

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ATOSS Software in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +26,07 % bestehen.

Der Handelsumsatz bei ATOSS Software erreicht bereits das 21,7-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Bei einem Kurs von 87,55 Euro gerät die Aktie deutlich stärker unter Druck als der TecDAX, der um 1,01 % nachgibt. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den Kursrutsch gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,67 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ATOSS Software -22,22 % verloren.

Während ATOSS Software deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,01 %.

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Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Die Aktie von ATOSS Software erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -2,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,51 %, über 10 Jahre bei 21,28 %.

Informationen zur ATOSS Software Aktie

ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,38 Mrd.EUR € wert.

ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,22 % 1 Monat -0,67 % 3 Monate +26,07 % 1 Jahr -16,09 %

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, SAP und Co.

Stand: 23.10.2026, 16:00 Uhr

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,67 %. SAP notiert im Plus, mit +0,51 %. Workday (A) notiert im Minus, mit -0,38 %.

Lohnt sich ein Investment in die ATOSS Software Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der ATOSS Software Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ATOSS Software Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.