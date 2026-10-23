🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software

    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATOSS Software sackt bei außergewöhnlich hohem Umsatz um 7,21 % ab

    ATOSS Software bricht um 7,21 % ein, nachdem die Aktie im Tagesverlauf noch um 2,70 % im Plus liegt.

    Besonders beachtet! - ATOSS Software sackt bei außergewöhnlich hohem Umsatz um 7,21 % ab
    Foto: ATOSS Software AG

    Der Handelsumsatz bei ATOSS Software erreicht bereits das 21,7-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Bei einem Kurs von 87,55 Euro gerät die Aktie deutlich stärker unter Druck als der TecDAX, der um 1,01 % nachgibt. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den Kursrutsch gibt es zunächst nicht.

    ATOSS Software aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.10.2026

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ATOSS Software in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +26,07 % bestehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ATOSS Software!
    Long
    81,29€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 11,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    104,41€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 8,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,67 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ATOSS Software -22,22 % verloren.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Während ATOSS Software deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,01 %.

    UNTERNEHMEN vom 23.10.2026 - 15.15 Uhr


    ROUNDUP/Kreise: BASF geht mit höherer Offerte auf Evonik zu - 24 Euro je Aktie LONDON - BASF hat laut Insidern im Zuge seiner Übernahmebemühungen dem Spezialchemiekonzern Evonik eine höhere Offerte unterbreitet. Der im Dax notierte …

    Dax schwächelt weiter - Wochenbilanz negativ


    Nach dem jüngsten Kursrutsch an der New Yorker Tech-Börse Nasdaq besteht bei deutschen Aktien weiter kein Kaufinteresse. Schwache Konjunktursignale aus Frankreich verstärkten am Freitag eher noch die Sorgen der Anleger. Sie bleiben in Deckung ob der …

    Börsen Update Europa - 23.10. - FTSE Athex 20 schwach -2,60 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Die Aktie von ATOSS Software erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -2,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,51 %, über 10 Jahre bei 21,28 %.

    Informationen zur ATOSS Software Aktie

    ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

    Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,38 Mrd.EUR € wert.

    ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,22 %
    1 Monat -0,67 %
    3 Monate +26,07 %
    1 Jahr -16,09 %
    Stand: 23.10.2026, 16:00 Uhr

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, SAP und Co.

    Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,67 %. SAP notiert im Plus, mit +0,51 %. Workday (A) notiert im Minus, mit -0,38 %.

    Lohnt sich ein Investment in die ATOSS Software Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der ATOSS Software Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ATOSS Software Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    ATOSS Software

    -9,00 %
    -3,01 %
    -3,44 %
    +22,39 %
    -21,14 %
    -15,01 %
    -7,06 %
    +543,70 %
    +854,44 %
    ISIN:DE0005104400WKN:510440
    ATOSS Software direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ATOSS Software sackt bei außergewöhnlich hohem Umsatz um 7,21 % ab ATOSS Software bricht um 7,21 % ein, nachdem die Aktie im Tagesverlauf noch um 2,70 % im Plus liegt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     