Safran-Zahlen lösen Kursbeben aus: Bei MTU und Rolls-Royce zugreifen?

Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um 14,7 Prozent auf 9 Milliarden Euro und übertraf damit leicht die Erwartungen. Besonders das Rüstungsgeschäft überzeugte mit einem organischen Wachstum von 15,7 Prozent. Das eigentliche Problem versteckte sich jedoch im hochprofitablen Wartungs- und Ersatzteilgeschäft für zivile Flugzeugtriebwerke.

Der Schreck saß tief vor dem Wochenende: Am Freitag brach die Aktie des französischen Triebwerksherstellers Safran zeitweise um rund 9 Prozent ein. Doch der Ausverkauf beschränkte sich nicht auf die Franzosen. Auch Rolls-Royce verlor rund 7 Prozent, während MTU Aero Engines um etwa 5 Prozent absackte. Auslöser waren Quartalszahlen von Safran, die auf den ersten Blick eigentlich ordentlich ausfielen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der Schockauslöser

Hier verlangsamte sich das Wachstum spürbar. Die Erlöse mit Ersatzteilen legten nur noch um 17 Prozent zu, nachdem es im zweiten Quartal noch 26,7 Prozent gewesen waren. Bei den Dienstleistungen sank das Wachstum sogar von 37,7 auf 19 Prozent. Hinzu kam eine weitere Enttäuschung: Trotz eines Umsatzwachstums von 17,5 Prozent in den ersten neun Monaten bestätigte Safran lediglich seine Jahresprognose. Einen konkreten Ausblick auf 2027 blieb das Management schuldig.

Warum MTU und Rolls-Royce mit abstürzten

Die Sorge der Anleger: Ist die jahrelange Sonderkonjunktur im Wartungsgeschäft möglicherweise auf ihrem Höhepunkt angekommen? Denn gerade Ersatzteile und Wartungsverträge zählen zu den profitabelsten Geschäftsbereichen der Triebwerkshersteller.

Bei steigenden Ölpreisen geraten Fluggesellschaften zusätzlich unter Druck. Werden Flugpläne ausgedünnt oder Wartungsarbeiten verschoben, könnte dies langfristig auch die Gewinne der Triebwerkshersteller belasten.

Für MTU und Rolls-Royce ist das besonders relevant. Beide Konzerne profitieren wie Safran von der wachsenden Zahl eingesetzter Flugzeugtriebwerke und den damit verbundenen Wartungsarbeiten. Die Safran-Zahlen wurden deshalb zum Warnsignal für die gesamte Branche, obwohl sie noch keinen tatsächlichen Geschäftseinbruch bei den beiden Wettbewerbern belegen.

JPMorgan sieht Kaufchance – doch zwei Aktien könnten attraktiver sein

David Perry von JPMorgan hält den Kursrutsch bei Safran allerdings für eine Chance. Trotz geopolitischer Risiken und hoher Treibstoffkosten empfiehlt der Analyst, die Schwäche auf mittlere bis längere Sicht zum Einstieg zu nutzen. Safran gehöre für ihn zu den attraktivsten Aktien überhaupt.

Mein Tipp: Rolls-Royce und MTU biten noch größere Chancen.

Beide Unternehmen profitieren ebenfalls vom langfristig wachsenden Wartungsbedarf in der Luftfahrt, sind nach dem jüngsten Ausverkauf aber möglicherweise die interessanteren Alternativen. Insbesondere die im Vergleich zu Safran etwas günstigeren Bewertungen sprechen für einen genaueren Blick auf die beiden Aktien.

Der Kurseinbruch vom Freitag dürfte deshalb langfristig orientierten Anlegern eine Gelegenheit bieten. Die entscheidende Frage ist nun, ob die Abschwächung bei Safran tatsächlich der Beginn eines neuen Trends ist oder lediglich eine vorübergehende Wachstumsdelle.

Safran bleibt ein hervorragendes Unternehmen. Wer den Rücksetzer im Triebwerkssektor nutzen möchte, sollte sich sich allerdings vor allem MTU und Rolls-Royce ansehen. Beide könnten nach der jüngsten Korrektur das attraktivere Chance-Risiko-Verhältnis bieten.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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