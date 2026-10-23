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    Lufthansa-Airlines fliegen vorerst doch nicht nach Dubai

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa streicht Dubai-Flüge kurz vor dem Neustart
    • Als Grund nennt der Konzern die Lage im Nahen Osten
    • Lufthansa peilt Dubai-Flüge ab 25. November an
    Lufthansa-Airlines fliegen vorerst doch nicht nach Dubai
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    FRANKFURT/DUBAI (dpa-AFX) - Unmittelbar vor der geplanten Wiederaufnahme ihrer Flüge nach Dubai hat die Lufthansa -Gruppe das Ziel in den Arabischen Emiraten doch wieder vom Flugplan gestrichen. Als Grund wurde die "aktuelle Lage und der Lageausblick im Nahen Osten" genannt.

    Eigentlich war geplant, dass die Gruppen-Airlines Swiss und Lufthansa mit dem Wechsel zum Winterflugplan am 25. Oktober das Ziel wieder anfliegen. Eurowings sollte am 1. November folgen.

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    Die Direktflugtochter hatte bereits vor einigen Tagen die geplanten Dubai-Verbindungen von Stuttgart und Köln/Bonn gestrichen, wenn auch unter dem Hinweis auf die hohen Kerosinkosten. Nun fallen auch die täglichen Verbindungen aus Berlin zunächst weg. Lufthansa strebt jetzt den 25. November an, um Dubai wieder anzufliegen. Die Flüge waren wegen des Iran-Kriegs im März eingestellt worden./ceb/DP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 6,988 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +0,40 %/+29,09 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die als niedrig eingeschätzte Lufthansa-Bewertung und Kurschancen bei geopolitischer Entspannung. Dem stehen Margenrisiken durch steigende Kerosinkosten, Versorgungsengpässe und Flugumwege gegenüber. Weitere Themen sind der geplante TAP-Einstieg mit erwarteten jährlichen Synergien von bis zu 450 Mio. Euro, ein möglicher Software-Teilverkauf für knapp 1 Mrd. Euro und die Prüfung von Kurzarbeit bei Eurowings.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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