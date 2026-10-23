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    Bundesregierung gibt weiteren Teil der Ölreserve frei

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland folgt mit Ölreserven dem G7-Beschluss
    • Von 19,5 Millionen Barrel wurden sechs freigegeben
    • Weitere Freigaben betreffen Diesel und Heizöl
    Bundesregierung gibt weiteren Teil der Ölreserve frei
    Foto: Emphyrio - pixabay

    BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland gibt weitere Ölreserven frei. Damit komme die Bundesregierung internationalen Verpflichtungen nach, auch einem Beschluss der G7-Staaten, teilte das Wirtschaftsministerium auf Anfrage mit. Eine entsprechende Verordnung sei am Donnerstag in Kraft getreten.

    Deutschland soll nach einem Schlüssel der Internationalen Energieagentur (IEA) 19,5 Millionen Barrel von insgesamt 100 Millionen Barrel beitragen. Davon sind nach Auskunft des Ministeriums bis Oktober 6 Millionen freigegeben worden. Für die noch ausstehenden 13,5 Millionen Barrel werde man sich zunächst auf die Freigabe von Diesel und Heizöl konzentrieren, so das Ministerium.

    Zuvor hatte Ministerin Katherina Reiche (CDU) am Rande einer Veranstaltung zu einer geplanten Raffineriestrategie darauf verwiesen, dass am Mittwoch eine Verordnung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. Mit der Verordnung wird die strategische Ölreserve Deutschlands vorübergehend von 90 auf 82 Tage gesenkt.

    Im März hatte die IEA als Reaktion auf den Iran-Krieg eine Freigabe strategischer Ölreserven beschlossen. Mit dem Schritt sollten die angespannten Märkte stabilisiert werden. Infolge des Kriegs waren die Spritpreise an den Tankstellen stark gestiegen. Anfang Oktober hatten die G7-Staaten gefordert, dass Bestände aus der Reserve tatsächlich freigeben werden./hoe/DP/mis





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