Gold crasht auf 3.981,96 USD

-1,05 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,95 % 1 Monat -7,97 % 3 Monate -2,91 % 1 Jahr -1,96 %

Gold bricht kräftig ein:auf 3.981,96. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.794,71USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 3.981,96USD ein Wert von 22.187,2USD geworden – ein Gewinn von +121,87 %.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.