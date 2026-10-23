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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.10.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart MTU Aero Engines
    ISIN: DE000A0D9PT0
    WKN: A0D9PT
    Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,01 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -3,68 %
    Platz 2
    Performance 1M: -6,70 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,68 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gegensätzliche Einschätzung der Telekom-Aktie: Einige halten sie bei rund 25 Euro für unterbewertet und erwarten Unterstützung durch T-Mobile, andere sehen wegen der hohen Bewertung und möglicher Schwächen bei T-Mobile weiteres Abwärtspotenzial. Diskutiert werden außerdem der Kursdruck durch schwächere Neukundenzahlen bei AT&T, Aktienrückkäufe statt Schuldenabbau und mögliche Chancen durch gemeinsame Satellitenfunk-Pläne europäischer Netzbetreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    RWE
    Tagesperformance: -2,90 %
    Platz 3
    Performance 1M: -9,13 %
    Chart RWE
    ISIN: DE0007037129
    WKN: 703712
    Die RWE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,90 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -2,34 %
    Platz 4
    Performance 1M: -19,35 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,34 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang nach dem vorherigen steilen Anstieg. Einige halten den Abverkauf für übertrieben und sehen nach dem Rücksetzer, auch mit Blick auf den Nvidia-Deal, eine Einstiegschance; andere warnen vor einer geplatzten Hype-Blase und erwarten Kurse um 40 Euro oder darunter. Zudem wird über eine mögliche Erholung spekuliert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 5
    Performance 1M: -19,10 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang trotz guter Unternehmenszahlen. Als nächste Unterstützungen werden 117 und 100 Euro genannt; ein mögliches Doppeltopp könnte weiteren Abwärtsdruck bedeuten. Viele führen den Rückgang auf den schwachen Gesamtmarkt und geopolitische Risiken zurück. Die Einschätzungen reichen von weiterem deutlichem Verlust bis zur Ansicht, dass die Fundamentaldaten intakt seien und sich Nachkäufe lohnten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Deutsche Boerse
    Tagesperformance: -2,13 %
    Platz 6
    Performance 1M: +10,88 %
    Chart Deutsche Boerse
    ISIN: DE0005810055
    WKN: 581005
    Die Deutsche Boerse Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,13 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: -2,00 %
    Platz 7
    Performance 1M: -16,11 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,00 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Deutschen-Bank-Aktie und mögliche Rücksetzer bis 28 Euro, im Worst Case 24 Euro. Dem stehen Hinweise auf eine Gegenbewegung und frühere Aktienrückkäufe über 30 Euro gegenüber, die manche als Zeichen einer höheren Bewertung werten. Als mögliche Ursache des Verkaufsdrucks werden Umschichtungen in US-Technologieaktien genannt; Übernahme- und Kapitalerhöhungsgerüchte werden zurückgewiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 70,48% PUT: 29,52%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 40,95 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 23.10.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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