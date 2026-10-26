SpaceXs KI-Gewinne lassen selbst Skeptiker umdenken

Die überraschende Kehrtwende folgt auf die jüngsten Quartalszahlen des Raumfahrt- und KI-Konzerns. SpaceX hatte für das dritte Quartal einen Umsatz von 14,58 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn von 0,45 US-Dollar je Aktie gemeldet. Beide Kennzahlen übertrafen die Erwartungen der Wall Street.

Analyst Glenn Thum von PhillipCapital stuft die SpaceX-Aktie von "Sell" direkt auf "Buy" hoch. Gleichzeitig erhöht er das Kursziel von zuvor 75 auf 250 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zugleich erzielte das Unternehmen erstmals seit seinem Börsengang einen Quartalsgewinn. Für Thum ist die Entwicklung ein entscheidender Beleg dafür, dass sich die milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur zunehmend auszahlen.

KI-Geschäft wird zum Wachstumsmotor

Besonders beeindruckt zeigt sich der Analyst von der Entwicklung der KI-Sparte "Super Intelligence" (SI). Deren Umsatz stieg im dritten Quartal auf 7,6 Milliarden US-Dollar und damit um mehr als 800 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Thum nennt drei wesentliche Wachstumstreiber. Erstens profitiert SpaceX von neuen Cloud-Dienstleistungsverträgen, die zu höheren Preisen abgeschlossen werden. Hinzu kommt die Übernahme des KI-Unternehmens Cursor, das seit Mitte August bereits 608 Millionen US-Dollar zum Umsatz beigetragen hat.

Zweitens wächst das Konnektivitätsgeschäft deutlich. Neue Installationen im Luftfahrtbereich und zusätzliche Starshield-Verträge ließen die Erlöse mit Unternehmens- und Regierungskunden gegenüber dem Vorjahr um 91 Prozent steigen.

Drittens verbessert sich die Profitabilität. Durch den höheren Anteil margenstarker Cloud-Dienstleistungen schaffte die KI-Sparte erstmals den Sprung in die operative Gewinnzone.

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KI-Nachfrage übersteigt das Angebot

Für PhillipCapital liegt das größte Potenzial in der weiterhin hohen Nachfrage nach Rechenleistung. Diese übersteige derzeit das verfügbare Angebot, was SpaceX bei der Preisgestaltung zugutekomme.

Laut Thum werden bestehende Verträge inzwischen zu höheren Preisen pro Watt verlängert. Gleichzeitig könnten sich Investitionen in neue Rechenkapazitäten bereits innerhalb von weniger als zwölf Monaten rechnen.

Die Unternehmensprognose deutet zudem auf eine deutliche Beschleunigung des Wachstums hin. So soll der Umsatz im ersten Quartal 2027 mehr als doppelt so hoch ausfallen wie im dritten Quartal 2026.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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