Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang trotz guter Quartalszahlen: Umsatz und EBIT-Marge legten zu, die Margenprognose für 2026 wurde angehoben. Belastend wirkt der Ausblick, dass der Umsatz 2027 wohl am unteren Ende der bisherigen Spanne liegen wird, vor allem wegen schwächerer Lizenz- und Beratungserlöse. Langfristig orientierte Anleger verweisen auf Profitabilität, Wachstumspotenzial und mögliche höhere Dividenden.