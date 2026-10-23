Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,40 %
Performance 1M: -22,58 %
Tagesperformance: -3,87 %
Performance 1M: -28,10 %
Tagesperformance: -3,60 %
Performance 1M: -6,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,77 %
Performance 1M: -10,76 %
Tagesperformance: -2,35 %
Performance 1M: -13,40 %
Tagesperformance: -2,29 %
Performance 1M: -32,31 %
Tagesperformance: -2,13 %
Performance 1M: -19,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,07 %
Performance 1M: -4,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,02 %
Performance 1M: +9,62 %