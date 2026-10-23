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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,27 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang trotz guter Quartalszahlen: Umsatz und EBIT-Marge legten zu, die Margenprognose für 2026 wurde angehoben. Belastend wirkt der Ausblick, dass der Umsatz 2027 wohl am unteren Ende der bisherigen Spanne liegen wird, vor allem wegen schwächerer Lizenz- und Beratungserlöse. Langfristig orientierte Anleger verweisen auf Profitabilität, Wachstumspotenzial und mögliche höhere Dividenden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ATOSS Software eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -6,40 %
    Platz 2
    Performance 1M: -22,58 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,40 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -3,87 %
    Platz 3
    Performance 1M: -28,10 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,87 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -3,60 %
    Platz 4
    Performance 1M: -6,70 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,60 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gegensätzliche Einschätzung der Telekom-Aktie: Einige halten sie bei rund 25 Euro für unterbewertet und erwarten Unterstützung durch T-Mobile, andere sehen wegen der hohen Bewertung und möglicher Schwächen bei T-Mobile weiteres Abwärtspotenzial. Diskutiert werden außerdem der Kursdruck durch schwächere Neukundenzahlen bei AT&T, Aktienrückkäufe statt Schuldenabbau und mögliche Chancen durch gemeinsame Satellitenfunk-Pläne europäischer Netzbetreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -2,77 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,76 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,77 %.

    Nordex
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 6
    Performance 1M: -13,40 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -2,29 %
    Platz 7
    Performance 1M: -32,31 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,29 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -2,13 %
    Platz 8
    Performance 1M: -19,35 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,13 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang nach dem vorherigen steilen Anstieg. Einige halten den Abverkauf für übertrieben und sehen nach dem Rücksetzer, auch mit Blick auf den Nvidia-Deal, eine Einstiegschance; andere warnen vor einer geplatzten Hype-Blase und erwarten Kurse um 40 Euro oder darunter. Zudem wird über eine mögliche Erholung spekuliert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Verbio
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 9
    Performance 1M: -4,51 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbios positive Geschäftsaussichten bei steigenden Biodiesel- und Ethanolspreads sowie höheren GHG-Quoten. Für Q1 2026/27 wird ein deutlich höheres EBITDA erwartet, gestützt durch bessere Auslastung und den Hochlauf in Nevada. Trotz Prognoseanhebungen und weiterer positiver Nachrichten notiert die Aktie nahe ihrem Sechsmonatstief. Viele sehen erst starke Zahlen oder eine deutliche Anhebung der Jahresprognose als möglichen Kursimpuls.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: +2,02 %
    Platz 10
    Performance 1M: +9,62 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,02 %.

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