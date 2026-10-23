Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 23.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gegensätzliche Einschätzung der Telekom-Aktie: Einige halten sie bei rund 25 Euro für unterbewertet und erwarten Unterstützung durch T-Mobile, andere sehen wegen der hohen Bewertung und möglicher Schwächen bei T-Mobile weiteres Abwärtspotenzial. Diskutiert werden außerdem der Kursdruck durch schwächere Neukundenzahlen bei AT&T, Aktienrückkäufe statt Schuldenabbau und mögliche Chancen durch gemeinsame Satellitenfunk-Pläne europäischer Netzbetreiber.