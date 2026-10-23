Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 23.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +4,30 %
Performance 1M: +17,77 %
Tagesperformance: -3,70 %
Performance 1M: -23,03 %
Tagesperformance: -3,54 %
Performance 1M: -6,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,17 %
Performance 1M: -5,98 %
Tagesperformance: -2,93 %
Performance 1M: -9,79 %
Tagesperformance: -2,87 %
Performance 1M: +6,28 %
Tagesperformance: +2,58 %
Performance 1M: +5,82 %
Tagesperformance: -2,51 %
Performance 1M: -19,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,48 %
Performance 1M: -11,56 %
Tagesperformance: -2,34 %
Performance 1M: -19,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,14 %
Performance 1M: -6,02 %