SGL Carbon verkauft US-Standort - Prognose für Finanzmittelzufluss steigt
- Moses Lake geht für 70 Millionen Dollar an Refactor
- Produktion am US-Standort endete im August 2025
- Prognose zum Mittelzufluss steigt um 45 Mio. Dollar
WIESBADEN (dpa-AFX - SGL Carbon hat einen Käufer für seinen ehemaligen Karbonfaser-Standort Moses Lake in den USA gefunden. Der Standort gehe für insgesamt 70 Millionen US-Dollar, davon 45 Millionen 2026 und 25 Millionen 2027, an die Investorengesellschaft Refactor Moses, wie der Spezialgraphit- und Carbonfaserhersteller am Freitag mitteilte. Das Unternehmen hatte die Produktion in Moses Lake im Zuge der Restrukturierung des ehemaligen Geschäftsbereichs Carbon Fibers im August 2025 beendet.
Umsatz- und Gewinnprognose für 2026 bleiben unverändert, weil es sich um einen Sondereffekt handele, so das Unternehmen weiter. Die Prognose für den freien Finanzmittelzufluss steige allerdings um 45 Millionen US-Dollar (40,2 Mio Euro). Bisher wurde hier das Vorjahresniveau von 37 Millionen Euro angestrebt. Der Aktienkurs von SGL Carbon legte auf die Nachrichten hin um gut drei Prozent zu./mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SGL Carbon Aktie
Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,03 % und einem Kurs von 4,93 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SGL Carbon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2222EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von -39,33 %/+1,11 % bedeutet.
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2026 scheint ja prima zu laufen bei SGL. Ich bin gespannt auf den Ausblick auf 2027. Es wird Zeit, dass sie in Umsatz und Gewinn wieder nachhaltig wachsten. So ein ewiges Gesundschrumpfen ist auch nicht nachhaltig.
1. Militärische Drohnen (UAVs) als konkretes Wachstumsfeld
SGL Carbon positioniert sich explizit als Zulieferer für unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs):
- Strukturbauteile & Leichtbau (CFK): Bei militärischen Drohnen entscheiden Gewicht, Reichweite und Nutzlast über den Einsatzerfolg. Durch hochfeste, leichte Carbonfaser-Verbundwerkstoffe (CFK) können Drohnengehäuse, Flügelstrukturen und Rotorblätter extrem stabil und gleichzeitig leicht gefertigt werden.
- Abschirmung & Hitzeschutz: SGL fertigt Graphit- und Faserwerkstoffe für thermische Isolierungen sowie für elektromagnetische Abschirmungen (EMI-Shielding). Das schützt die empfindliche Bordsensorik und Elektronik vor Störungen und Überhitzung.
- Batteriegehäuse für Drohnen: SGL bietet tragende Batteriegehäuse aus Faserverbundwerkstoffen an, die als struktureller Bestandteil der Drohne dienen.
2. Weitere Rüstungs- und Schutzanwendungen im Portfolio
Neben Drohnen bedient SGL Carbon den Verteidigungssektor in weiteren Nischenbereichen:
- Raketen, Flugkörper & Hyperschall: Für Raketendüsen, Brennkammern und Hitzeschilde werden Kohlenstofffaser-Graphit-Materialien (wie SIGRABOND oder SIGRASIC) benötigt, da diese extremen Temperaturen und Drücken standhalten.
- Ballistischer Schutz: Spezialfaser-Composites werden in Schutzwesten und ballistischen Panzerungen eingesetzt.
- Maritime Systeme: Leichtbau- und korrosionsbeständige Materialien für Marineschiffe und Unterwasseranwendungen.
2027 muss wieder ein kräftigen Umsatzwachstum bei gleichzeitiger Steigerung der Profitabilität her, dann wird das auch wieder mit dem Aktienkurs.
Ich war schon kurz davor entnervt das Handtuch zu werfen... gut, dass ich das ausgesessen habe...Geduld ist nicht so meine Stärke.
Die KI muss noch viel lernen.
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