Leggett Dynamics Mid-Class Massage System (MCM) gewinnt Gasgoos „Best Technical Practice Award”

SHANGHAI, CHINA / ACCESS Newswire / 23. Oktober 2026 / Leggett Dynamics gab heute bekannt, dass sein Mid-Class Massage System (MCM) im Rahmen einer Zeremonie auf dem 14. jährlichen „Automotive & Environment Innovation Forum“ in Shanghai mit dem „Best Technical Practice Award“ von Gasgoo ausgezeichnet wurde.

Der Gasgoo „Best Technical Practice Award“ würdigt Automobiltechnologien, die sich in realen Fahrzeuganwendungen durch Innovation, Serienreife und messbaren Kundennutzen bewährt haben. Die Jury hob die Innovation des MCM hervor, das erschwinglichen Komfort auf Premium-Niveau für Fahrzeugmodelle der Mittelklasse ermöglicht.

Über das Mid-Class Massage System von Leggett Dynamics

Das MCM von Leggett Dynamics ist eine innovative Komfortlösung, die hochwertige Massagetechnologie auch über das Luxusfahrzeugsegment hinaus zugänglich macht. Die Innovation befindet sich bereits bei einem führenden globalen Automobilhersteller (OEM) in Serienproduktion und stößt bei mehreren internationalen Automobilherstellern auf großes Interesse. Durch den intelligenten Einsatz präzise gelenkter Luftströme bietet das System ein erstklassiges Massageerlebnis und reduziert gleichzeitig die Systemkosten und die Komplexität.

„Die Anerkennung durch Gasgoo spiegelt das Engagement von Leggett Dynamics für Innovationen wider, die jedem, überall und jeden Tag Komfort bieten. Unser Mid-Class Massage System hilft Automobilherstellern dabei, den von den Verbrauchern gewünschten Premium-Komfort in einer Lösung zu bieten, die einfacher, kostengünstiger und besser skalierbar ist“, sagte Julien Rea, Vice President of Innovation and Engineering bei Leggett Dynamics.

„Die Zukunft der Mobilität wird von Innovationen geprägt sein, die erstklassige Kundenerlebnisse erschwinglicher machen und es Automobilherstellern erleichtern, diese zu integrieren und zu skalieren. Hier sehen wir die größten Chancen, einen bedeutenden Beitrag zu leisten.“

Als weiterer Beleg für seine branchenweite Bedeutung ist das Mid-Class Massagesystem Finalist bei den „Automotive News PACE Awards 2026“, einem weltweit anerkannten Maßstab für Innovationen in der Automobilbranche. Die Preisträger werden am 17. November 2026 in Novi, Michigan, bekannt gegeben.