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    Studie zeigt geringere Übergewichtsraten bei vegan ernährten Katzen

    LONDON, UK / ACCESS Newswire / 23. Oktober 2026 / Eine in „Frontiers in Animal Science“ veröffentlichte groß angelegte Studie hat ergeben, dass Katzen, die vegan ernährt wurden, eine geringere Rate an Fettleibigkeit und damit verbundenen Gesundheitsproblemen aufwiesen als solche, die mit herkömmlicher, fleischbasierter Nahrung gefüttert wurden.

     

     

    Im Rahmen einer Online-Umfrage wurden von Tierhaltern gemeldete tierärztliche Befunde von 1.305 Katzen analysiert, die seit mindestens einem Jahr entweder mit herkömmlicher, fleischbasierter (90 %) oder veganer (10 %) Nahrung gefüttert wurden.

     

    Nach Berücksichtigung von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Kastrationsstatus, Aktivitätsniveau und Fütterungsgewohnheiten wurden vegan ernährte Katzen mit einer um 34 % geringeren Wahrscheinlichkeit als übergewichtig eingestuft.

     

    Der Unterschied war jedoch statistisch nicht signifikant, was zum Teil auf die relativ geringe Anzahl vegan ernährter Katzen zurückzuführen ist. Bei mehreren Problemen im Zusammenhang mit dem Körpergewicht war keine der vegan ernährten Katzen betroffen. Dennoch sagen die Forscher, dass die Ergebnisse einen interessanten Trend aufzeigen, der weitere Untersuchungen rechtfertigt.

     

    Übergewicht und Fettleibigkeit sind bei Hauskatzen weit verbreitet; tierärztliche Studien schätzen, dass etwa 30-60 % der Katzen übergewichtig oder fettleibig sind. Übergewicht steht mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen in Zusammenhang, darunter Arthritis, Diabetes, Erkrankungen der Harnwege und eine verminderte Lebensqualität.

     

    Studienleiter Andrew Knight, Lehrbeauftragter an der School of Veterinary Medicine der australischen Murdoch University, sagte, die Ergebnisse seien zwar nicht eindeutig, zeigten jedoch interessante Tendenzen.

     

    „Besitzer, die ihre Katzen vegan ernährten, berichteten zudem von einer geringeren Häufigkeit von Erkrankungen im Zusammenhang mit dem Körpergewicht, wie beispielsweise Arthrose und anderen Problemen des Bewegungsapparats sowie der Mobilität. Aufgrund der relativ geringen Anzahl vegan ernährter Katzen können diese Ergebnisse jedoch nicht als eindeutig angesehen werden.“

     

    „Interessanterweise fraßen die meisten vegan gefütterten Katzen überwiegend Trockenfutter und hatten mit größerer Wahrscheinlichkeit den ganzen Tag über Futter zur Verfügung. Dies sind Fütterungsmuster, die normalerweise mit einem erhöhten Risiko für Übergewicht in Verbindung gebracht werden. Dennoch beobachteten wir in dieser Gruppe geringere Übergewichtsraten.“

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    Studie zeigt geringere Übergewichtsraten bei vegan ernährten Katzen LONDON, UK / ACCESS Newswire / 23. Oktober 2026 / Eine in „Frontiers in Animal Science“ veröffentlichte groß angelegte Studie hat ergeben, dass Katzen, die vegan ernährt wurden, eine geringere Rate an Fettleibigkeit und damit verbundenen …
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