Western Digital springt nach 23,05 % Monatsverlust nach oben

Der heutige Anstieg bei Western Digital konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -36,93 % nicht vollständig ausgleichen.

Speicheraktien ziehen an: Micron Technology gewinnt 3,73 %, Samsung Electronics legt um 3,06 % zu. Western Digital steigt deutlich stärker und erreicht zwischenzeitlich ein Tagesplus von 9,73 %. Das Unternehmen übertrifft die Erwartungen und erhöht die Dividende um 17 %; einen eindeutigen Auslöser für den heutigen Kurssprung gibt es jedoch nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um -1,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Western Digital +109,13 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,55 %. Western Digital entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,33 % 1 Monat -23,05 % 3 Monate -36,93 % 1 Jahr +198,71 %

Stand: 23.10.2026, 17:00 Uhr

Die Aktie von Western Digital erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 117,86 %. Über 5 Jahre lag sie bei 52,71 %, über 10 Jahre bei 23,60 %.

Informationen zur Western Digital Aktie

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Es gibt 374 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,43 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,73 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +3,06 %.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Western Digital Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Western Digital Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Western Digital Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.