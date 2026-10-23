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    Besonders beachtet!

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    Western Digital springt nach 23,05 % Monatsverlust nach oben

    Western Digital klettert um 7,71 % und baut damit den Gewinn seit Jahresbeginn auf 109,13 % aus.

    Besonders beachtet! - Western Digital springt nach 23,05 % Monatsverlust nach oben
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Speicheraktien ziehen an: Micron Technology gewinnt 3,73 %, Samsung Electronics legt um 3,06 % zu. Western Digital steigt deutlich stärker und erreicht zwischenzeitlich ein Tagesplus von 9,73 %. Das Unternehmen übertrifft die Erwartungen und erhöht die Dividende um 17 %; einen eindeutigen Auslöser für den heutigen Kurssprung gibt es jedoch nicht.

    Western Digital Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.10.2026

    Der heutige Anstieg bei Western Digital konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -36,93 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um -1,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Western Digital +109,13 % gewonnen.

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    Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,55 %. Western Digital entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,33 %
    1 Monat -23,05 %
    3 Monate -36,93 %
    1 Jahr +198,71 %
    Stand: 23.10.2026, 17:00 Uhr

    Die Aktie von Western Digital erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 117,86 %. Über 5 Jahre lag sie bei 52,71 %, über 10 Jahre bei 23,60 %.

    Informationen zur Western Digital Aktie

    Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

    Es gibt 374 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,43 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,73 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +3,06 %.

    Börsenstart USA - 23.10. - US 30 schwach -1,03 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Moderna: Kurseinbruch | Bloom: Rücksetzer ausnutzen? | Telekom: Starlink-Panik


    Die Deutsche Telekom steht mal wieder unter Druck. SpaceX verhandelt wohl über den Zugang zu 80.000 Mobilfunkmasten in den USA. Damit dürfte wohl für T-Mobile, AT&T und Verizon die Konkurrenz deutlich größer werden.

    Western Digital: Aktie fällt trotz Gewinnsprung, höherer Dividende und Top-Ausblick


    Western Digital übertrifft die Erwartungen und erhöht die Dividende um 17 Prozent. Doch die Aktie fällt nachbörslich um 6,5 Prozent. Was Anleger trotz der starken Zahlen nervös macht. Western Digital hat die Erwartungen übertroffen und eine höhere …

    Western Digital Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Western Digital Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Western Digital Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Western Digital

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    +770,29 %
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    ISIN:US9581021055WKN:863060
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