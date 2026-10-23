Aktien heute: Western Digital zieht an, Safran bricht ein

Western Digital übertrifft die Erwartungen und erhöht die Dividende um 17 Prozent. Hinzu kommt ein starker Ausblick. Die Aktie des Speicheranbieters steigt heute um 7,71 Prozent auf 315,90 Euro.

Der Handel am 23.10.2026 zeigt ein geteiltes Bild. Der US Tech 100 gewinnt 0,55 Prozent, während der Eurozone 50 um 0,79 Prozent nachgibt. Der DAX verliert 0,94 Prozent, der TecDAX 0,99 Prozent. Unter den Einzelwerten fallen deutliche Gewinne bei Speicher- und Cybersecurity-Anbietern auf. Auf der europäischen Seite stehen vor allem Safran und ATOSS unter Druck.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der kräftige Tagesgewinn steht allerdings einem Monatsverlust von 23,05 Prozent gegenüber. Auch auf Wochensicht bleibt ein Minus von 1,33 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt das Papier dagegen 109,13 Prozent vorn.

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Western Digital: 315,90€ (+7,71 %)

Palo Alto Networks: Deutlicher Anstieg ohne neue Firmennachricht

Mit einem Plus von 6,98 Prozent auf 338,13 Euro zählt Palo Alto Networks zu den auffälligen Gewinnern. Einen konkreten Auslöser gibt es zunächst nicht.

Der Cybersecurity-Anbieter liegt auf Monatssicht damit leicht im Plus: Der Zuwachs beträgt 0,24 Prozent. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursgewinn auf 106,67 Prozent.

Palo Alto Networks: 338,13€ (+6,98 %)

Seagate Technology Holdings: Erholung nach deutlichen Verlusten

Nach deutlichen Verlusten auf Wochen- und Monatssicht legt Seagate Technology Holdings heute um 6,41 Prozent auf 581,00 Euro zu. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Die Erholung gleicht die jüngsten Rückschläge nur teilweise aus. Auf Wochensicht verliert der Speicheranbieter 7,88 Prozent, auf Monatssicht 28,46 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 139,60 Prozent.

Seagate Technology Holdings: 581,00€ (+6,41 %)

CrowdStrike: Cybersecurity-Aktie legt kräftig zu

Auch bei CrowdStrike greifen Anleger zu. Die Aktie steigt um 6,12 Prozent auf 225,03 Euro. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es zunächst nicht.

Der Anbieter cloudbasierter Sicherheitslösungen bleibt auf Wochen- und Monatssicht mit 3,83 beziehungsweise 3,34 Prozent im Minus. Der Jahresgewinn beträgt 109,07 Prozent.

CrowdStrike Holdings Registered (A): 225,03€ (+6,12 %)

SanDisk: Tagesplus mildert kräftigen Monatsverlust

Der heutige Anstieg ändert bei SanDisk wenig am schwachen Monatsbild. Die Aktie gewinnt 5,02 Prozent auf 1.150,00 Euro, verliert auf Monatssicht aber weiterhin 30,40 Prozent. Ein konkreter Auslöser für das Tagesplus ist nicht erkennbar.

Auf Wochensicht beträgt der Rückgang 8,03 Prozent. Anders als mehrere andere Speicherwerte liegt SanDisk auch seit Jahresbeginn im Minus, und zwar mit 20,76 Prozent.

SanDisk Corporation: 1.150,00€ (+5,02 %)

ENI: Aufwärtstrend setzt sich fort

ENI setzt seinen Kursanstieg fort. Der italienische Energiekonzern gewinnt heute 4,95 Prozent auf 27,69 Euro. Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser steht zunächst nicht fest.

Das Papier liegt auf Wochensicht 7,03 Prozent und auf Monatssicht 17,77 Prozent vorn. Seit Jahresbeginn erreicht der Zuwachs 70,51 Prozent.

ENI: 27,69€ (+4,95 %)

Datadog: Monatsgewinn wächst weiter

Bei Datadog baut der heutige Kursgewinn das Monatsplus aus. Die Aktie des Anbieters für IT-Überwachung und -Sicherheit steigt um 4,79 Prozent auf 240,75 Euro. Auf Monatssicht beträgt der Zuwachs 8,65 Prozent.

Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor. Seit Jahresbeginn gewinnt das Papier 101,40 Prozent.

Datadog Registered (A): 240,75€ (+4,79 %)

Lumentum: Erholung trifft auf Bewertungsskepsis

Trotz eines Tagesgewinns von 4,72 Prozent auf 696,75 Euro bleibt Lumentum deutlich unter Druck. Auf Wochensicht verliert die Aktie 12,81 Prozent, auf Monatssicht 15,45 Prozent. Einen konkreten Auslöser für die heutige Erholung gibt es zunächst nicht.

Im wallstreetONLINE-Forum richtet sich ein skeptischer Kommentar gegen die Bewertung. Die Vorstellung eines besonders niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses wird dort ironisch infrage gestellt. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie des Anbieters optischer und photonischer Produkte 116,89 Prozent im Plus.

Lumentum Holdings: 696,75€ (+4,72 %)

Micron Technology: Erholung bei geteilter Anlegerstimmung

Bei Micron stehen sich kurzfristige Sorgen und langfristige Zuversicht gegenüber. Im wallstreetONLINE-Forum belasten der hohe Ölpreis und das schwierige Börsenumfeld die Stimmung. Optimistische Stimmen verweisen dagegen auf die Gewinne der KI-Branche, die Speichernachfrage und eine aus ihrer Sicht günstige Bewertung. Sorgen über die Tragfähigkeit hoher KI-Investitionen bleiben Teil der Debatte.

Die Aktie gewinnt heute 4,45 Prozent auf 791,90 Euro. Damit ist der jüngste Rückgang nicht aufgeholt: Auf Wochensicht verliert Micron 5,61 Prozent, auf Monatssicht 17,59 Prozent. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein Plus von 217,56 Prozent.

Micron Technology: 791,90€ (+4,45 %)

Safran: Fast zehn Prozent Kursverlust

Mit einem Minus von 9,78 Prozent auf 273,45 Euro verzeichnet Safran den stärksten Tagesverlust unter den hier betrachteten Aktien. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser steht zunächst nicht fest.

Der Rückgang verschärft die jüngste Schwäche des Luftfahrt- und Verteidigungskonzerns. Auf Wochensicht verliert das Papier 13,49 Prozent, auf Monatssicht 17,59 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 6,98 Prozent.

SAFRAN: 273,45€ (-9,78 %)

ATOSS Software: Anleger streiten über Zahlen und Erwartungen

Der Kursrutsch bei ATOSS löst im wallstreetONLINE-Forum eine kontroverse Diskussion über Geschäftszahlen und Erwartungen aus. Einige Anleger betonen die aus ihrer Sicht gute operative Entwicklung und hohe Rentabilität. Andere sehen enttäuschte Erwartungen als mögliche Erklärung. Auch kurzfristiger Handelsdruck und algorithmischer Handel werden diskutiert, ohne dass damit ein eindeutiger Auslöser feststeht.

Die Aktie des Workforce-Management-Spezialisten fällt um 8,74 Prozent auf 86,10 Euro. Auf Monatssicht beträgt das Minus 3,66 Prozent, seit Jahresbeginn 24,57 Prozent.

ATOSS Software: 86,10€ (-8,74 %)

SMA Solar Technology: Kurs fällt, Hoffnung ruht auf Großspeichern

Die Verluste bei SMA Solar Technology weiten sich aus. Heute fällt die Aktie um 6,58 Prozent auf 47,55 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Minus 17,28 Prozent, auf Monatssicht 22,58 Prozent. Einen konkreten Auslöser für den Tagesrückgang gibt es zunächst nicht.

Die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum setzt einen optimistischen Gegenpunkt. Dort richtet sich die Hoffnung auf eine starke Nachfrage nach Batteriegroßspeichern sowie mögliche Marktanteils- und Profitabilitätsgewinne. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie noch 39,21 Prozent vorn.

SMA Solar Technology: 47,55€ (-6,58 %)

MTU Aero Engines: Branchenumfeld belastet die Stimmung

Hohe Ölpreise und die Schwäche von Safran prägen die Diskussion zu MTU Aero Engines im wallstreetONLINE-Forum. Teilnehmer vermuten Belastungen durch das Branchenumfeld. Zugleich äußern sie Unverständnis über das Ausmaß der jüngsten Verluste und beurteilen die Geschäftslage teilweise weiterhin positiv. Ein bestätigter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Rückgang steht zunächst nicht fest.

Der Triebwerkshersteller verliert 5,19 Prozent auf 316,85 Euro. Das Wochenminus erreicht 10,68 Prozent, der Monatsverlust 11,61 Prozent. Seit Jahresbeginn gibt die Aktie 10,97 Prozent nach.

MTU Aero Engines: 316,85€ (-5,19 %)

Siltronic: Verluste setzen sich fort

Siltronic veröffentlicht heute eine Stimmrechtsmitteilung. Ein konkreter Zusammenhang mit dem Kursrückgang ist nicht erkennbar. Die Aktie des Siliziumwafer-Herstellers verliert 3,70 Prozent auf 56,63 Euro.

Damit setzt sich die jüngste Schwäche fort. Auf Wochensicht beträgt das Minus 16,15 Prozent, auf Monatssicht 28,10 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Gewinn von 14,70 Prozent.

SILTRONIC AG: 56,63€ (-3,70 %)

Siemens Energy: Kursverluste verschärfen den Streit im Forum

Die Debatte um Siemens Energy ist stark polarisiert. Im wallstreetONLINE-Forum warnen pessimistische Stimmen vor weiteren Rückschlägen und verweisen auf charttechnische Risiken. Andere halten extreme Verlustszenarien für überzogen und argumentieren mit aus ihrer Sicht vollen Auftragsbüchern und unveränderten langfristigen Perspektiven.

Die Aktie fällt heute um 2,67 Prozent auf 117,89 Euro. Auf Wochensicht verliert sie 11,26 Prozent, auf Monatssicht 19,10 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt das Papier damit 1,40 Prozent im Minus. Ein neuer operativer Auslöser für den heutigen Rückgang steht zunächst nicht fest.

Siemens Energy: 117,89€ (-2,67 %)

Fazit

Die Tagesgewinne vieler US-Technologiewerte gleichen die Verluste der vergangenen Wochen nur teilweise aus. ENI setzt dagegen seinen Aufwärtstrend fort. Bei den Verlierern bleiben die Diskussionen über Bewertung, Geschäftsperspektiven und mögliche weitere Rückschläge kontrovers.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.