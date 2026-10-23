Tarifverhandlungen bei VW beginnen am 24. November

... wieder mal, naja! VW kriselt nicht bis China, sondern in China kriselt der Binnenmarkt und deswegen wird das Ausland von dort mit Produkten überschwemmt. Auch sollte man bedenken, dass in China ein ganz anderer Wind weht, als hier bei uns, wo zunehmend nur noch an Work-Life-Balance gedacht wird und bei jedem Schiss nach Hilfe vom Staat gefragt wird. Und da wir gerade beim Staat, sprich Regierungen, sind, da mangelte und mangelt es noch immer an klaren Vorgaben für die Wirtschaft und deren Unternehmen. Aber auch da sehe ich Gründe, die ganz sicher mitverantwortlich dafür waren, nämlich Flüchtlingsproblematik, Pandemie, Kriege, Energieversorgungsproblematiken, Unterstützung der Ukraine und Problematik der Finanzierung, Bedrohungproblematik, Terrorismus, Clans und und und...





Es lässt sich von aussen immer gut reden und kritisieren. Ich bin froh hier in D und nicht in China geboren zu sein und bin mir ziemlich sicher, dass wir das alles wieder in den Griff bekommen. Wahrscheinlich müssen wir aber alle mal wieder die Ärmel ein bisschen hochkrempeln und die Ansprüche etwas zurückschrauben.