Tarifverhandlungen bei VW beginnen am 24. November
- VW-Verhandlungen beginnen am 24. November in Emden
- IG Metall fordert fünf Prozent mehr beim Lohn
- VW-Haustarif gilt für rund 130.000 Beschäftigte
HANNOVER/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen bei Volkswagen beginnen am 24. November in Emden. Das teilten der Autobauer und die IG Metall nach einem Gespräch in Hannover mit. Fortgesetzt werden die Verhandlungen am 15. Dezember 2026 in Zwickau.
Die IG Metall fordert in der Tarifrunde fünf Prozent mehr Geld. Volkswagen hatte Ende September zehn Tarifverträge gekündigt. Ziel des Unternehmens in den Verhandlungen sei, so schnell wie möglich die Arbeitskosten zu senken und damit zur nachhaltigen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beizutragen.
Der Haustarif der Volkswagen AG gilt nach Gewerkschaftsangaben für rund 130.000 Beschäftigte in Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Gemessen an der Beschäftigtenzahl gelte er als einer der größten Firmentarifverträge Deutschlands./jwe/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
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Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,45 %/+73,91 % bedeutet.
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Diese beiden Eigentuemerfamilien sind unfaehig. Der einzige von denen der etwas auf dem Kasten hatte war Ferdinand.
... wieder mal, naja! VW kriselt nicht bis China, sondern in China kriselt der Binnenmarkt und deswegen wird das Ausland von dort mit Produkten überschwemmt. Auch sollte man bedenken, dass in China ein ganz anderer Wind weht, als hier bei uns, wo zunehmend nur noch an Work-Life-Balance gedacht wird und bei jedem Schiss nach Hilfe vom Staat gefragt wird. Und da wir gerade beim Staat, sprich Regierungen, sind, da mangelte und mangelt es noch immer an klaren Vorgaben für die Wirtschaft und deren Unternehmen. Aber auch da sehe ich Gründe, die ganz sicher mitverantwortlich dafür waren, nämlich Flüchtlingsproblematik, Pandemie, Kriege, Energieversorgungsproblematiken, Unterstützung der Ukraine und Problematik der Finanzierung, Bedrohungproblematik, Terrorismus, Clans und und und...