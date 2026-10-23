US-Anleihen geben wieder etwas nach
- US-Anleihen gaben einen Teil ihrer Vortagsgewinne ab
- Zehnjährige US-Rendite stieg auf 4,99 Prozent
- Steigende Ölpreise schürten Sorgen vor Inflation
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben zum Wochenschluss einen kleinen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder eingebüßt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) gab am Freitag um 0,28 Prozent auf 106,11 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 4,99 Prozent.
Beobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem am Donnerstag starke Kursverluste an der Technologiebörse Nasdaq die Anleger in den sicheren Hafen der US-Staatsanleihen getrieben hatten. Zum Wochenschluss bewegte sich der Auswahlindex Nasdaq 100 kaum vom Fleck.
Robuste Konjunkturdaten bewegten die Kurse kaum. Die von der Universität Michigan gemessene Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Oktober unerwartet nur minimal eingetrübt.
Derweil bleiben die Sorgen vor einer ölpreisbedingten Inflation präsent. Die Ölpreise stiegen zum Wochenschluss weiter. Hintergrund sind zunehmende Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien. Die Kämpfe drohen den Konflikt rund um die für den internationalen Rohstofftransport wichtige Straße von Hormus auszuweiten./la/he
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Ich schätze, dass hoch verschuldete Firmen in Schwierigkeiten kommen, ihre Investitionen massiv reduzieren. Hinzu kommen Pleiten. Das Wachstum wird mind. stagnieren. Gleichzeitig könnte einige durch den rapiden Verfall der Währungen ihre Schulden schnell massiv reduzieren.
Gering verschuldete Unternehmen werden dagegen ihre Marktpräsenz ausweiten können, indem sie gerade da stark investieren, wo andere Unternehmen an Investitionen sparen müssen.
Es wird zudem eine spannende Frage werden, in welcher Währung die Unternehmen verschuldet sind. In Yapan scheint es gut stark verschuldet zu sein und in anderen Staaten stark zu investieren und zu wachsen. Man könnte die dortigen Schulden dann rel. leicht aus den Gewinnen in anderen Staaten tilgen. Hinzu kommt der Aspekt der Währungsmacht. Der Dollar oder der CHF werden weiterhin Fluchtwährungen bleiben. Also scheint es derzeit logisch sich in Euro oder Yen zu verschulden und in der Schweiz und den USA massiv zu investieren.
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