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    US-Anleihen geben wieder etwas nach

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihen gaben einen Teil ihrer Vortagsgewinne ab
    • Zehnjährige US-Rendite stieg auf 4,99 Prozent
    • Steigende Ölpreise schürten Sorgen vor Inflation
    US-Anleihen geben wieder etwas nach
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben zum Wochenschluss einen kleinen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder eingebüßt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) gab am Freitag um 0,28 Prozent auf 106,11 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 4,99 Prozent.

    Beobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem am Donnerstag starke Kursverluste an der Technologiebörse Nasdaq die Anleger in den sicheren Hafen der US-Staatsanleihen getrieben hatten. Zum Wochenschluss bewegte sich der Auswahlindex Nasdaq 100 kaum vom Fleck.

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    Robuste Konjunkturdaten bewegten die Kurse kaum. Die von der Universität Michigan gemessene Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Oktober unerwartet nur minimal eingetrübt.

    Derweil bleiben die Sorgen vor einer ölpreisbedingten Inflation präsent. Die Ölpreise stiegen zum Wochenschluss weiter. Hintergrund sind zunehmende Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien. Die Kämpfe drohen den Konflikt rund um die für den internationalen Rohstofftransport wichtige Straße von Hormus auszuweiten./la/he





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