US-Anleihen geben wieder etwas nach

alterEgon schrieb 21.08.26, 22:06

Interessanter Bericht. Aber was folgt daraus auf die Aktienmärkte?

Ich schätze, dass hoch verschuldete Firmen in Schwierigkeiten kommen, ihre Investitionen massiv reduzieren. Hinzu kommen Pleiten. Das Wachstum wird mind. stagnieren. Gleichzeitig könnte einige durch den rapiden Verfall der Währungen ihre Schulden schnell massiv reduzieren.

Gering verschuldete Unternehmen werden dagegen ihre Marktpräsenz ausweiten können, indem sie gerade da stark investieren, wo andere Unternehmen an Investitionen sparen müssen.

Es wird zudem eine spannende Frage werden, in welcher Währung die Unternehmen verschuldet sind. In Yapan scheint es gut stark verschuldet zu sein und in anderen Staaten stark zu investieren und zu wachsen. Man könnte die dortigen Schulden dann rel. leicht aus den Gewinnen in anderen Staaten tilgen. Hinzu kommt der Aspekt der Währungsmacht. Der Dollar oder der CHF werden weiterhin Fluchtwährungen bleiben. Also scheint es derzeit logisch sich in Euro oder Yen zu verschulden und in der Schweiz und den USA massiv zu investieren.

Korrigiert bitte meine Denkfehler.