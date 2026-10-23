ROUNDUP/Kiew
Starlink bleibt trotz Trump-Wort gedrosselt
- Starlink bleibt in der Ukraine weiter gedrosselt
- Trump meldet Aufhebung, Kiew bestätigt sie nicht
- Über 160 km/h verlieren Drohnen Satellitenkontakt
KIEW (dpa-AFX) - Entgegen der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump läuft das Starlink-Satelliteninternet in der Ukraine nach Kiewer Militärangaben weiter gedrosselt. Das berichteten mehrere ukrainische Medien unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium. "Eine Bestätigung, dass die Drosselung aufgehoben wurde, gib es bislang nicht", hieß es.
Ähnlich äußerte sich Präsidentenberater Serhij Beskrestnow. Es gebe vereinzelte Fälle, dass Starlink schneller funktioniere, aber dies liege eher am SpaceX-Algorithmus. "Derzeit können wir keine Aufhebung der Beschränkungen bei Starlink feststellen", schrieb er auf Facebook.
Ukrainische Drohnen verlieren Verbindung zu Satellit
Trump hatte am Donnerstag in Washington gesagt, der SpaceX-Gründer Elon Musk habe die Drosselung aufgehoben. Am Freitag erklärte er dann vor Journalisten, dass er nicht mit Musk gesprochen habe. "Ich habe gehört, das Problem sei behoben, aber falls nicht, werde ich mit ihm sprechen", sagte er.
Das ukrainische Militär leidet seit vergangener Woche darunter, dass Flugobjekte bei einer Geschwindigkeit von mehr als 160 Kilometern in der Stunde ihre Verbindung zu den Starlink-Satelliten verlieren. Dies trifft Drohnenflüge zur Abwehr schneller russischer Jetdrohnen wie eigene ukrainische Angriffe.
Von Musk und der US-Regierung gab es widersprüchliche Angaben, warum das Satelliteninternet Starlink langsamer läuft. Politisch setzen die USA die Ukraine derzeit unter Druck, um sie kompromissbereiter gegenüber dem Angreifer Russland zu machen./fko/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 131,4 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 17:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +71,34 %/+280,75 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Genau das ist auch meine Sichtweise. Bei allen Unkenrufe und bashing über Spacex und Tesla, stehen die Aktien nicht bei einem Euro oder Dollar, wie das so viele sehen wollen. Was teuer ist bleibt teuer, weil offensichtlich auf die Zukunft spekuliert wird und nicht auf ungelegte politische Eier. Das Meinungsbild in Deutschland ist wirklich sowas von realitätsfern, da müßten wir doch wirtschaftlich und politisch viel besser da stehen. Tun wir das? Wir ruinieren uns selbst, und manche zocken mit Derivaten noch auf den Niedergang. Wirklich krank.
Bin gespannt, wie die SpaceX Zahlen ausfallen. ich halte Elon Musk für einen absoluten Opportunisten. Es wird sich alles ändern, wenn sein hochbegabter Freund im Weißen Haus zur "Lame Duck" wird. Ich drücke den Demokraten die Daumen, das wird die ganze Welt weiter bringen.
Wie es aussieht hat Musk selber die Idee zur drosselung von Starlink gegeben, wollte das aber gerne Anonym, aus Angst in Europa vertrauen zu verlieren. Ist das alles lächerlich.... und stümperhaft.... wie auch immer, folgendes Problem entsteht: