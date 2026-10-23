DZ Bank hebt fairen Wert für Eni auf 31 Euro - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,85 % und einem Kurs von 27,66 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 17:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

ENI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +1,54 %/+12,42 % bedeutet.