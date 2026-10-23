Deutsche Anleihen geben etwas nach

...gute Idee, aber ich hab da so meine Bedenken, wenn auch klitzekleine - will ja nur gesunde Skepsis miteinbringen (ihr brauchts net zu antworten, ich schau hier selten vorbei):





Die Idee, Bitcoin als Schutz vor der Inflation in den USA zu kaufen, ist kein reiner Nonsens, ich finds sogar sehr gut, aber als alleinige Strategie ists zu hochriskant, da sich die Kryptowährung in der Praxis oft anders verhält als theoretisch gedacht (wennst das letzte Jahr anschaust, da habens Gold & Silber gnadenlosest hochgezockt und die Kryptos sind abgesoffen, aber sowas von).

Die jüngsten Wirtschaftsdaten verdeutlichen diese Dynamik: Die US-Inflation ist im September 2026 überraschend auf 3,7 Prozent gestiegen. Anstatt dass der Bitcoin-Kurs als „sicherer Hafen“ explodiert ist, geriet er unmittelbar unter Druck und sackte unter die Marke von 82.000 US-Dollar ab. Bei 80 habens das dann mit Derivate stabilisiert.

Das theoretische Versprechen vs. die Marktrealität

Die Befürworter von Bitcoin argumentieren oft mit der mathematisch begrenzten Maximalmenge von 21 Millionen Coins, was ihn theoretisch immun gegen das endlose Drucken von Fiat-Geld macht. Irgendwie schon logisch, oder? Eine Umfrage der BaFin zeigt, dass mehr als die Hälfte der Krypto-Anleger glaubt, Bitcoin schütze vor Inflation. Die Realität am Markt sieht jedoch viel viel komplexer aus:

Zins-Sensitivität: Wenn die Inflation steigt, reagiert die US-Notenbank (Fed) meist mit einer straffen Geldpolitik (hohe Zinsen, wartet mal auf Weihnachten, guck ma mal). Höhere Zinsen stützen den US-Dollar und treiben die Renditen von Staatsanleihen nach oben. Das macht spekulativ gelistete Risikoanlagen wie Bitcoin kurzfristig viel weniger attraktiv. Enorme Volatilität: Bitcoin verhält sich in Krisenphasen häufig wie eine Tech-Aktie mit Hebel und nicht wie digitales Gold. Kursrückgänge von über 50 Prozent innerhalb weniger Monate sind historisch keine Seltenheit. Es gibt derzeit zwar die Idee, das wir den Krypro-Winter verlassen haben und alle Welt wettet nun auf die wundersame Geldvermehrung: Bitcoin muss also unbedingt auf 97.000 Dollar raufgehen, was sonst. Klar doch, war schon immer so, also nun doch auch. Auch nachzuvollziehen....oder? Konkurrenz durch KI-Investments: Institutionelles Kapital fließt derzeit massiv in den KI-Infrastruktur-Boom. Bitcoin muss sich heute nicht mehr nur gegen Anleihen behaupten, sondern konkurriert direkt mit Technologie-Aktien um liquides Kapital. Wieviel nochmal wollen Anthropic und Open Ai einnehmen von den Tech-Investoren und Spekulanten, gemeinsam rund ca. 3 Billionen US-Dollar, ein Geldstaubsauger........

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25157/board/20261018144251-daacbd1a7f2b1212791e68e5d1c12709644883d46dc64434a.png

Hinweis: Da die Anträge vertraulich eingereicht wurden (Confidential Filing), stehen die exakten Ausgabepreise der Aktien je Stück noch nicht fest. Sie werden erst wenige Tage vor dem tatsächlichen Handelsstart von den begleitenden Banken (wie Morgan Stanley und Goldman Sachs) final festgelegt.





Subjektives Fazit: Bitcoin pauschal als Inflationsschutz oder gegenteilig „Nonsens“ abzutun, greift zu kurz – als hochspekulative Beimischung hat er für manche Investoren seine absolute, korrekte Berechtigung. Bitcoin jedoch blind als verlässlichen Schutz gegen die aktuelle US-Teuerung zu kaufen, ignoriert den starken Einfluss der Notenbank-Zinsen auf den Kryptomarkt. Die finanzielle Basis gegen Inflation sollte stets aus einer breiten Streuung in produktive Sachwerte (wie globale Aktien-ETFs UND GOLD) bestehen. Nur die laienhafte Meinung eines alten Knackers, vermutlich ist ja eh alles ganz anders. lg - viel Glück beim Zocken (ich halte übrigens weder Coins, noch bin ich short drauf und habs auch net vor, wollts nur erwähnen)