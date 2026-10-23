Deutsche Anleihen geben etwas nach
- Deutsche Staatsanleihen gaben am Freitag leicht nach
- Bundesanleihe-Rendite stieg auf 3,34 Prozent
- Frankreichs schwache Daten belasteten die Stimmung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag wieder etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,16 Prozent auf 122,13 Punkte. Am Vortag hatte er im Zuge der Schwäche an den Aktienmärkten und der Unsicherheit mit Blick auf Frankreich kräftig zugelegt. Zum Wochenschluss kam es zu einer kleinen Gegenreaktion. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg entsprechend auf 3,34 Prozent.
Am Freitag richtete sich der Fokus auf Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und aus den beiden größten Mitgliedsländern. Dabei überraschte Frankreich negativ, was die Verluste am Anleihenmarkt in Grenzen hielt.
In Frankreich rutschten die Teilindikatoren für die Industrie und den Dienstleistungsbereich für den laufenden Monat unerwartet unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert. "Diese Stimmungsdaten werden die Befürchtungen verstärken, dass politische Unsicherheit und Volatilität am Anleihemarkt die Konjunktur in Frankreich - und in der gesamten Eurozone - bremsen, indem sie das Vertrauen belasten und die finanziellen Rahmenbedingungen verschärfen", sagte Claus Vistesen, der für die Eurozone zuständige Chefvolkswirt von Pantheon Macroeconomics./la/he
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...gute Idee, aber ich hab da so meine Bedenken, wenn auch klitzekleine - will ja nur gesunde Skepsis miteinbringen (ihr brauchts net zu antworten, ich schau hier selten vorbei):
Die jüngsten Wirtschaftsdaten verdeutlichen diese Dynamik: Die US-Inflation ist im September 2026 überraschend auf 3,7 Prozent gestiegen. Anstatt dass der Bitcoin-Kurs als „sicherer Hafen“ explodiert ist, geriet er unmittelbar unter Druck und sackte unter die Marke von 82.000 US-Dollar ab. Bei 80 habens das dann mit Derivate stabilisiert.
Das theoretische Versprechen vs. die Marktrealität
Die Befürworter von Bitcoin argumentieren oft mit der mathematisch begrenzten Maximalmenge von 21 Millionen Coins, was ihn theoretisch immun gegen das endlose Drucken von Fiat-Geld macht. Irgendwie schon logisch, oder? Eine Umfrage der BaFin zeigt, dass mehr als die Hälfte der Krypto-Anleger glaubt, Bitcoin schütze vor Inflation. Die Realität am Markt sieht jedoch viel viel komplexer aus:
- Zins-Sensitivität: Wenn die Inflation steigt, reagiert die US-Notenbank (Fed) meist mit einer straffen Geldpolitik (hohe Zinsen, wartet mal auf Weihnachten, guck ma mal). Höhere Zinsen stützen den US-Dollar und treiben die Renditen von Staatsanleihen nach oben. Das macht spekulativ gelistete Risikoanlagen wie Bitcoin kurzfristig viel weniger attraktiv.
- Enorme Volatilität: Bitcoin verhält sich in Krisenphasen häufig wie eine Tech-Aktie mit Hebel und nicht wie digitales Gold. Kursrückgänge von über 50 Prozent innerhalb weniger Monate sind historisch keine Seltenheit. Es gibt derzeit zwar die Idee, das wir den Krypro-Winter verlassen haben und alle Welt wettet nun auf die wundersame Geldvermehrung: Bitcoin muss also unbedingt auf 97.000 Dollar raufgehen, was sonst. Klar doch, war schon immer so, also nun doch auch. Auch nachzuvollziehen....oder?
- Konkurrenz durch KI-Investments: Institutionelles Kapital fließt derzeit massiv in den KI-Infrastruktur-Boom. Bitcoin muss sich heute nicht mehr nur gegen Anleihen behaupten, sondern konkurriert direkt mit Technologie-Aktien um liquides Kapital. Wieviel nochmal wollen Anthropic und Open Ai einnehmen von den Tech-Investoren und Spekulanten, gemeinsam rund ca. 3 Billionen US-Dollar, ein Geldstaubsauger........
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Sollte Bitcoin den obigen Korridor verlassen , erwarte ich eine größere Bewegung…entweder sehen wir die 60K wieder oder der Bitcoin klopft bald bei den 100K wieder an.
Nachdem der Bitcoin ohnehin wieder auf 100K plus X steigen wird, ist ein Einstieg mit einem kleinen Betrag am unteren Ende der Spanne 80-87K mMn daher nicht unklug.
Daher hab ich mal wieder etwas nachgekauft bei 81,5K…
Mal sehen wohin die Reise gehen wird…
Schönes Wochenende allerseits 👋