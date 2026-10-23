Termine bis 6. November 2026

^ --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 26. OKTOBER

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 6. November

SONSTIGE TERMINE

DEU/POL: Deutsch-Polnisches Wirtschaftsforum in Warschau + 10.00 Gemeinsame Pk von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche mit ihrem polnischen Amtskollegen Andrzej Domanski CHN: Beginn des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

HINWEIS

AUT: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz und Pk) 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3 Trading Update

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

11:00 USA: Sherwin-Williams, Q3-Zahlen

11:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen

12:00 USA: Invesco, Q3-Zahlen

12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen

12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen

21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen

22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Paccar, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/26

09:00 SPA: Arbeitslosenquote Q3/26

10:00 EUR: Geldmenge M3 9/26

13:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)

13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/26 (endgültig) 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 8/26

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/26

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/26

15:00 USA: Neubauverkäufe 9/26



SONSTIGE TERMINE

LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/26

06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (8.30 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q3-Zahlen (8.00 Analystencall, 9.15 Pk) 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall)

07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz

07:30 FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

07:30 KOR: LG Electronics, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen

08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen

08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen

08:15 FRA: Danone, Q3-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Thyssenkrupp's Werkstoffsparte TK Accelis, Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen

11:30 USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen

11:45 USA: Biogen Inc., Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen

12:30 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen

21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen

21:00 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen

21:00 USA: Fortinet, Q3-Zahlen

21:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen

21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Oracle, Investorentreffen

USA: Apple, Veranstaltung zur Vorstellung neuer Produkte

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: NIM-Konsumklima 11/26

11:00 ITA: Erzeugerpreise 9/26

13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/26 (vorläufig)

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 9/26

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 9/26

17:00 RUS: Industrieproduktion 9/26

19:00 USA: Fed-Zinsentscheid (19.30 Pk)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Rechtsschutzversicherung für eine Dieselklage, Karlsruhe

CHN: Fortsetzung des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

GBR: Britischer Finanzminister John Healey legt den Haushalt vor, London

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

01:00 KOR: SK Hynix, Q3-Zahlen

02:00 KOR: Samsung, Q3-Zahlen

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen

06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Andritz, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen

07:00 ESP: BBVA, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Axa, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Volkswagen Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz

08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz

08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

10:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Hauptversammlung und ao HV 11:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen

11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen

11:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen

11:45 USA: Hershey, Q3-Zahlen

12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen

12:00 USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen

13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen

18:15 NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen

21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen

21:00 USA: Edison International, Q3-Zahlen

21:00 USA: Intel, Q3-Zahlen

21:00 USA: Sandisk, Q1-Zahlen

21:00 USA: Starbucks, Q4-Zahlen

21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen

21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHN: BYD, Q3-Zahlen

ESP: Repsol, Q3-Zahlen

GBR: Willis Towers Watson, Q3-Zahlen

USA: Baxter International, Q3-Zahlen

USA: ResMed, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbrauchervertrauen 10/26

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 9/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 9/26

09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 9/26

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/26

11:00 BEL: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/26

12:00 ITA: Index Verbrauchervertrauen 10/26

12:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/26

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/26

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q3/26 (vorab)

13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/26 (vorab)

14:45 EUR: EZB Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

CAN: Gipfeltreffen EU - Kanada



CHN: Ende des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

LUX: Treffen der Energieminister der EU, Luxemburg



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 30. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Scor, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

07:00 GRC: Alpha Bank, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz) 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen

09:00 ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen

11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen

11:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

12:00 USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen

12:30 USA: ExxonMobil, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/26

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/26

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/26

00:50 JPN: Industrieproduktion 9/26 (vorläufig)

07:30 FRA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

07:30 FRA: Konsumausgaben 9/26

08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 10/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26

09:00 CHE: KOF Frühindikator 10/26

09:00 AUT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

09:00 SPA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

09:30 NLD: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/26

10:00 DEU: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/26 10:00 ITA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/26

11:00 EUR: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/26

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

13:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/26

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/26



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung der Messe «Reisen & Caravan 2026», Erfurt

USA: Das G20-Außenministertreffen findet unter dem Vorsitz von US-Außenminister Marco Rubio statt, Atlanta

--------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 31. OKTOBER



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Forvia, Q3-Umsatz

14:00 USA: Fox Corp, Q1-Zahlen

22:00 CHE: Transocean, Q3-Zahlen

22:00 USA: Palantir, Q3-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Marriott International, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI 10/26

07:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 9/26

09:15 SPA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Industrieproduktion 9/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 9/26



SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Deutscher Verbrauchertag des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Berlin

DEU: Digitalgipfel der Bundesregierung, Berlin



DEU: Zweite Runde Tarifverhandlungen private Banken, Frankfurt/M.

16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Schaeffler, 9Monatszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 14.30 Analystencall) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

09:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day

12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen

12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen

14:00 USA: International Paper (Capital Markets Day)

18:00 USA: Lam Research, Hauptversammlung

22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: The Mosaic, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/26

10:00 BGL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 12. Konferenz zur Bankenunion in Frankfurt, Frankfurt am Main

09:30 DEU: Hybrid-Pressebriefing zum UN-Klimagipfel COP31 in Antalya (09.11.-20.11.), Berlin

09:30 DEU: Jahrespressekonferenz PwC Deutschland, Frankfurt/M.

DEU: Fischwirtschafts-Gipfel 2026 von Fisch-Informationszentrum (FIZ) und Veranstalter FischMagazin, Hamburg

USA: Midterms: Kongresswahlen in den USA



HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

06:45 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.30 Analystencall) 06:45 DEU: Basler, Q3-Zahlen (14.00 Investorenkonferenz) 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (7.30 Telefoncall)

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen

07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Continental Q3-Zahlen, Hannover

07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang September 2026 und 3. Quartal 2026, Frankfurt/M. 13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen

13:00 USA: New York Times, Q3-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen

22:05 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evonik, Investor Day

GBR: Unilever, Capital Markets Day

ITA: Leonardo, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 10/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 9/26

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 10/26

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 10/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 10/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Arbeitsmarktbericht 10/26

14:30 USA: Handelsbilanz 9/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Ausschluss eines Abgeordneten aus der AfD-Bundestagsraktion, Karlsruhe

10:00 DEU: Globus Gruppe stellt Geschäftsjahr-Bilanz 2025/2026 vor, St. Wendel

BEL: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der vorläufigen Frist, Brüssel

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 JPN: Sony, Q2-Zahlen

06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen

06:30 DEU: Hensoldt, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Analystencall)

07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: DHL, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)

07:00 AUT: AT&S, Q2-Zahlen

07:00 AUT: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 Telefoncall)

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Evotec, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Legrand, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen

08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

13:30 USA: Cummins, Q3-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen

17:50 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

18:00 NLD: Euronext, Q3-Zahlen

22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen

22:00 USA: Lyft, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHN: VW-Manager sprechen während chinesischer Import-Messe über Strategie, Shanghai Volkswagens Gruppenchef Oliver Blume und China-CEO Ralf Brandstätter wollen nach Konzernangaben während der Messe über VWs Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Entwicklung in China sprechen. Zudem soll es eine Ankündigung zur Strategie «in China, beyond China» (in China, über China hinaus) geben. DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 9/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/26

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Erzeugerprise 9/26

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Produktivität ex Agragr, Q3/26 (vorab)

16:00 USA: ISM-Index Services, 10/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Pk Hans-Böckler-Stiftung zu Verteilung von Wohlstand in Deutschland, Berlin

09:00 DEU: Wirtschaftstag der Innovationen 2026 u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin

09:30 DEU: 25. «Lupus alpha Investment Fokus», Frankfurt/M.

10:00 DEU: BGH prüft: Dürfen bei der Kündigung von Online-Verträgen Login-Daten abgefragt werden?, Karlsruhe

11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Private Banking Investment-Strategie für das Jahr 2027, Frankfurt/M.

13:30 DEU: Oberlandesgericht verkündet Urteil in Berufungsverfahren von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim, Stuttgart

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen

08:30 ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen

14:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (außerordentliche)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Moderna, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 9/26

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 9/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 9/26

08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/26

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/26

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 10/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 9/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)

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