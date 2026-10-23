Söder bleibt bei Absage an AfD-Verbotsverfahren

MÜNCHEN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat sich erneut gegen ein AfD-Verbotsverfahren ausgesprochen. "Eine Verbotsdiskussion löst das Problem nicht, es verstärkt es sogar noch. Und deswegen, so weh es tut, wir müssen uns demokratisch wehren und demokratisch belehren", sagte Söder in seiner Auftakt-Rede zum CSU-Parteitag in München.

"So hart es ist, wir müssen kämpfen", forderte er von den Delegierten. Man müsse sich mit guten Argumenten in den "demokratischen Nahkampf bewegen". Als Beispiel nannte Söder das AfD-Wirtschaftskonzept, das "zu einem radikalen Bankrott mit Schulden" führe.